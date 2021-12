Photo de Giuseppe Bellini/.

Les fans de Tottenham Hotspur se sont tournés vers Twitter pour réagir après avoir appris qu’Ivan Perisic serait favorable à un transfert du côté d’Antonio Conte.

Les spéculations montent sur le fait que l’entraîneur de Tottenham est intéressé par la re-signature du joueur avec lequel il a travaillé à l’Inter Milan.

Il a été signalé en milieu de semaine [L’Interista] que les Spurs ont déjà commencé à parler à l’ailier de 32 ans d’un transfert dans le nord de Londres dans la fenêtre de janvier.

Et il suffit de dire que certains supporters de Lilywhites adorent le potentiel de le voir et Conte réunis, après avoir entendu Inter Live suggérer qu’il est prêt pour cela.

Voici leur réaction aux potins :

Oui s’il vous plaît – Richie Bell (@RichieBell19) 3 décembre 2021

L’a toujours aimé – Tommy Cordery (@tommycordery) 4 décembre 2021

il serait d’une grande aide j’espère vraiment que cela se produira – Kevin (@kvnrnst) 3 décembre 2021

Joueur expérimenté. A eu un impact presque partout où il est allé. Fiable. Ce serait bien pour nous. Si on voulait lui faire venir Vlahovic, Concalves, de Vrij ou de Ligt et un CM de classe on pourrait y retourner en un rien de temps. – Josef Polách (@josepolach) 3 décembre 2021

Un peu de qualité de mentalité de gagnants dans le vestiaire – Alfie🇮🇹🤍 (@Alfiethfc696969) 3 décembre 2021

Perisic pourrait-il être une signature inutile pour Tottenham?

Eh bien, il est impossible d’échapper au fait que l’international croate à talons jets a 32 ans ces jours-ci et qu’il était talentueux comme il l’était pendant sa pompe, le déclin est inévitable pour Perisic.

Dix-neuf matchs toutes compétitions confondues n’ont rapporté que trois buts et cela illustre que peut-être, juste peut-être, Perisic a potentiellement dépassé son meilleur niveau, peu importe ce que le manager des Spurs aurait pour lui.

Paratici doit localiser un footballeur de calibre plus élevé

Plus facile à dire qu’à faire, absolument, mais Fabio Paratici et Conte ont des aspirations majeures dans le nord de Londres – ou on pourrait le supposer.

Et pour être parfaitement franc, la signature de Perisic ressemble très honnêtement à un pas en arrière pour Tottenham Hotspur, si cela se matérialise.

Honnêtement, ce transfert aurait eu mille fois plus de sens il y a quelques années mais, pour le moment, Conte et Paratici peuvent faire mieux.

Quel que soit l’argent que le président Daniel Levy distribue aux Italiens en janvier, il doit être investi avec brio.

Tottenham n’est qu’à cinq points d’une place de qualification pour la Ligue des champions avec quelques matches en moins, soulignant l’importance de dépenser judicieusement lorsque la fenêtre est à nouveau ouverte pour les affaires.

Photo de Jonathan Moscrop/.

