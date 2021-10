Les fans des Steelers ont vu faire la vague tandis que l’ailier défensif des Seahawks Darrell Taylor a quitté le match avec une blessure grave

L’ailier défensif des Seahawks de Seattle Darrell Taylor a semblé souffrir d’une grave blessure dimanche soir contre les Steelers de Pittsburgh.

Taylor s’est blessé au quatrième quart du match serré. Il était à terre pendant un moment et le personnel médical des Seahawks a appelé le chariot pour l’emmener hors du terrain. La tête et le cou de Taylor ont été stabilisés et il a été placé sur un panneau alors que les joueurs des deux équipes se rassemblaient autour de lui.

L’ailier défensif des Seahawks de Seattle Darrell Taylor (52 ans) repose sur le sol et est soigné après avoir été blessé au cours de la seconde moitié d’un match de football de la NFL contre les Steelers de Pittsburgh, le dimanche 17 octobre 2021, à Pittsburgh. (Photo AP/Don Wright)

L’ailier défensif des Seahawks de Seattle Darrell Taylor (52 ans) est retiré du terrain après avoir été blessé lors de la seconde moitié d’un match de football de la NFL contre les Steelers de Pittsburgh, le dimanche 17 octobre 2021, à Pittsburgh. (Photo AP/Fred Vuich)

Au milieu du sérieux sur le terrain, les fans des Steelers faisaient apparemment la vague au Heinz Field tandis que les entraîneurs s’occupaient de Taylor. Ceux qui étaient au stade ont vu le moment et apparemment, les joueurs ont essayé de faire comprendre aux fans ce qui se passait sur le terrain.

Taylor, 24 ans, était un choix de deuxième ronde des Seahawks lors du repêchage de 2020. Il s’est démarqué au Tennessee, où il a terminé deux fois dans le top cinq des sacs de la SEC. Il a été placé sur la liste des blessés de réserve/non footballeurs et n’a pas été activé avant la fin de la saison.

14 août 2021 ; Paradise, Nevada, États-Unis ; L’ailier défensif des Seahawks de Seattle Darrell Taylor (52) fait pression sur le quart-arrière des Las Vegas Raiders Nathan Peterman (3) au cours de la seconde moitié au stade Allegiant. (Orlando Ramirez-USA TODAY Sports)

Il a joué dans chacun des cinq matchs de l’équipe cette saison. Il est arrivé dimanche avec quatre sacs, un échappé forcé et 12 plaqués au total.

Michelle Tafoya de NBC a déclaré que Taylor bougeait toutes ses extrémités et se rendait à l’hôpital.

Darrell Taylor # 52 des Seahawks de Seattle quitte le terrain après le match contre les Colts d’Indianapolis au Lucas Oil Stadium le 12 septembre 2021 à Indianapolis, Indiana. (Photo de Justin Casterline/.)

Le match était à égalité 17-17 avant l’avertissement de 2 minutes. Le botteur des Steelers Chris Boswell a réussi un long placement pour donner aux Steelers une avance de trois points avec 1:29 à faire dans le match.

Les Seahawks égaliseraient le match, mais perdraient en prolongation 23-20.