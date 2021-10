Les fans des Wolves craignent d’avoir fait une grosse erreur de transfert

(REUTERS)

Lorsque les Wolves se sont séparés de Walter Zenga pour tenter de sauver la première saison sous leurs suzerains Fosun, les géants des Midlands n’ont pas perdu de temps pour nommer un manager qui avait, disons, fait un peu le tour du pâté de maisons.

Ainsi, lorsque le très expérimenté Paul Lambert a gonflé ses joues et a chanté les louanges d’un adolescent irlandais qui avait illuminé un match nul 0-0 par ailleurs terne avec Sheffield mercredi en janvier 2017, il était tentant de se demander si les Wolves avaient déniché un diamant.

« Les débuts de Connor Ronan ont été aussi bons que ceux que j’ai vus d’un jeune joueur », a déclaré Lambert, surpris par la confiance et le sang-froid du joueur de 18 ans.

« Je lui fais confiance. Je n’ai pas peur de le jouer. Il m’a fallu une milliseconde pour voir à quel point il était bon.

Malheureusement, le rythme rapide des progrès de Wolverhampton Wanderers sous la direction de leurs propriétaires milliardaires chinois a signifié que les choses n’ont jamais vraiment fonctionné comme Lambert ou Ronan l’avaient peut-être prévu.

Alors que Lambert a sacrifié son travail à Nuno Espirito Santo après seulement quelques mois sur la sellette, Ronan s’est perdu dans le désabonnement, un afflux de nouvelles importations, en grande partie ibériques, le limitant à seulement trois autres matches de championnat en Old Gold.

La dernière des 16 apparitions des Wolves de Ronan dans toutes les compétitions a eu lieu en 2017/18, lorsque Nouha Dicko, Ben Marshall et Jack Price exerçaient encore leur métier à Molineux.

Comme les temps ont changé.

Aujourd’hui âgé de 23 ans, Ronan est toujours un joueur des Wolves – du moins techniquement parlant.

La réalité, cependant, est qu’il est peu probable qu’il rejoue pour le club après avoir été prêté pour la sixième fois de sa jeune carrière quelques semaines seulement après que Bruno Lage a pris le relais dans l’abri.

La vue de Ronan tirant une roquette de 25 mètres dans le coin supérieur du filet des Rangers lors de l’affrontement de la Premiership écossaise avec St Mirren hier a dû être douce-amère.

Cela aura été un moment de fierté pour ceux qui ont vu Ronan gravir les échelons, mais qui aura laissé de nombreux supporters des Wolves se demander comment les choses auraient pu se passer pour un homme qui semble destiné à un avenir radieux dans le football senior – bien qu’un loin du club où il a explosé sur les lieux.

Voici ce que certains supporters des Wolves sur Twitter ont pensé de la performance de Connor Ronan pour St Mirren hier :

Je pensais que Ronan serait classe pour nous. dommage qu’il n’ait jamais perdu sa chance mais ce but est génial

Autant ce but m’agace que contre les Rangers. C’est un but incroyable de Conor Ronan, a toujours été perplexe pourquoi il n’a pas eu plus d’occasions contre les Wolves compte tenu de la promesse qu’il a montrée. #WWFC

– Deano (@DDEvans23) 24 octobre 2021