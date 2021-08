Les fans des Wolves scandent Harry Kane “sera un Manc le matin” alors que l’attaquant fait son retour dans la victoire de Tottenham

in

Harry Kane a fait sa première apparition de la saison alors que Tottenham a remporté deux victoires sur deux en Premier League avec une victoire 1-0 contre les Wolves.

Le penalty précoce de Dele Alli était tout ce qui séparait les deux équipes à Molineux, mais cet affrontement restera dans les mémoires pour le retour de Kane, lié à Manchester City.

.

Alli a marqué à la neuvième minute pour donner les trois points aux Spurs

.

Kane est entré en seconde mi-temps

Kane est entré dans la mêlée à la 72e minute et cela a déclenché un échange de chants entre les deux groupes de fans.

Le journaliste de football londonien Alasdair Gold a déclaré que Wolves avait précédemment chanté: “Harry Kane, il veut foutre le bordel”.

Les fans des Spurs ont riposté avec le chant classique “il est l’un des nôtres”. Quand il est arrivé, les fidèles des Wolves ont crié: “Il n’y a qu’un seul glouton ******” et “ce sera un Manc dans la matinée.”

Et les fans itinérants ont répondu : “Harry Kane, il vaut plus que les Wolves !”

Kane a été applaudi par les fans des Spurs à la fin du match, mais attendez-vous à beaucoup plus de rebondissements dans cette saga de transfert avant la date limite.

.

Kane sera-t-il toujours un joueur de Tottenham le 1er septembre ?

C’est une nouvelle de dernière heure. D’autres mises à jour suivront sous peu.

Pour les dernières nouvelles, les opinions d’experts et les opinions sur tous les plus grands sujets de discussion dans le sport, connectez-vous à talkSPORT.

Vous pouvez écouter en direct sur le site ICI, via l’application talkSPORT, sur la radio numérique DAB, via votre haut-parleur intelligent ou sur 1053 ou 1089 AM.