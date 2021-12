Les fans des Yankees préfèrent Trevor Story à Carlos Correa

Les fans de la Yankees de New York et tout le monde a généralement fait son vote sur quel arrêt-court il veut dans cette agence libre, ouais Carlos Correa ou histoire de Trevor.

Les votes se sont terminés en faveur de Trevor Story comme celui que les Yankees signent et non de Carlos Correa, qui est actuellement présenté comme le meilleur joueur.

L’enquête était basée sur la signature par Story d’un contrat de 7 ans pour 190 millions, tandis que celui de Carlos Correa est un contrat de 10 ans pour 340 millions. Les fans des Yankees ont le plus aimé Story.

Évidemment, ces votes n’ont pas un grand sens en général, tous les votes ne sont pas nécessairement des fans des Yankees, mais la grande majorité.

Les Yankees et leurs fans ont beaucoup souffert avec les joueurs qui reçoivent des contrats à long terme et qui ne jouent pas ou se blessent beaucoup, Aaron Hicks en est un exemple vivant et Jacoby Ellsbury dans le passé.

Correa en termes d’apparitions en séries éliminatoires est plus âgé que Story, cependant, les deux sont bons défensivement et ont leurs avantages ainsi que leurs inconvénients.

