Les fans détectent une activité inhabituelle sur leur compte

Octavio Ocaña : des fans détectent une activité inhabituelle sur son compte

Ces derniers jours, certains fans du célèbre acteur Octavio Ocaña a détecté une activité inhabituelle sur son compte Instagram officiel, ce qui a sans aucun doute intrigué de nombreuses personnes.

Le compte Instagram officiel d’Octavio Ocaña, l’acteur de ‘Voisins‘qui a perdu la vie en octobre dernier aurait été piraté.

Ils étaient fans de l’acteur qui a dénoncé qu’il avait étonnamment commencé à ne suivre que le récit d’une femme, que l’on croit être un mannequin adulte car en elle profil publie plusieurs photographies suggestives.

Le compte officiel de l’acteur, où il accumule environ 715 000 followers et suivait auparavant plus de 100 personnes, ne suit désormais que l’étrange femme, qui a été identifiée sous le nom de Gigi Rydes et qui, selon ses followers, ne faisait pas auparavant partie de vos contacts.

Il convient de noter que jusqu’à présent, aucune des publications d’Octavio Ocaña n’a été supprimée et aucune autre publication n’a été faite depuis le 24 octobre dernier, jours avant sa perte.

À cet égard, les followers de l’acteur ont commencé à spéculer que le compte a peut-être été piraté car il ne présente pas d’activité.

Alors que d’autres ont suggéré que peut-être sa petite amie, Nerea Godínez, après avoir disparu dudit réseau social, aurait pu vendre son utilisateur.

Il convient de mentionner que le 8 décembre, la famille Ocaña aurait publié les résultats d’une nouvelle expertise, qui remet en cause la version officielle du bureau du procureur général de l’État de Mexico.

Lors d’une conférence de presse, le cabinet d’avocats de la famille a rapporté que la version selon laquelle Octavio Ocaña s’était tué était complètement exclue, car le nouveau rapport d’expert révélait que l’acteur ne présentait aucun reste de poudre à canon sur ses mains.

De plus, ils ont confirmé qu’il y avait quatre blessures par balle dans le camion qu’il voyageait et non une comme l’indique la version officielle de la police.