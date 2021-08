Les fans d’Everton applaudissent Rafa Benitez puis le huent puis applaudissent à nouveau, les supporters de Man United se délectent de la misère de Leeds, Trevoh Chalobah partage un moment avec les fans de Chelsea

in

“Quel bruit merveilleux”, a hurlé Sam Matterface sur talkSPORT alors que les fans de Manchester United célébraient un troisième but à Old Trafford.

Les fans étaient de retour et ils étaient de retour en force samedi.

.

Bruno Fernandes et cie. a donné aux fidèles d’Old Trafford de quoi sourire samedi

.

Les fans de Man United ont été ravis de ce qu’ils ont vu sur le terrain et ont célébré avec leurs joueurs

.

Les nouveaux garçons de Premier League Brentford ont battu les 13 fois champions 2-0 lors de leur premier match de retour dans l’élite depuis 74 ans et les fans ont eu ce petit coin de Londres à bascule vendredi soir

À 15 heures, alors que Rafa Benitez faisait signe aux fans d’Everton à Goodison Park, il a été applaudi et acclamé. Quarante-cinq minutes plus tard, le nouveau manager et ses joueurs ont été hués du terrain avec Southampton 1-0.

“Rafael Benitez sait maintenant à quel point la vie peut être difficile lorsque vous êtes manager d’Everton”, a expliqué le commentateur de talkSPORT Ian Danter.

Plus tôt, à Old Trafford, alors que Man United faisait défiler la nouvelle signature Raphael Varane devant les fans, les fans itinérants de Leeds ont été entendus crier avec insolence « Qui êtes-vous ? »

Les supporters de Brentford ont fait beaucoup de bruit vendredi soir alors qu’Arsenal était abasourdi par leur défaite.

.

Les fans de Watford étaient ravis d’être de retour en Premier League

.

Leicester se balançait lorsque leurs joueurs sont entrés sur le terrain, avec des feux d’artifice et des drapeaux

.

A Stamford Bridge, le soutien de Chelsea était à pleine voix et ils n’ont pas été déçus

Ils se sont délectés de la douleur d’Arsenal en leur disant qu’ils descendaient avant de se tourner vers Mikel Arteta dans la pirogue à l’extérieur. « Tu vas te faire virer le matin », lui ont-ils dit.

Oh comme nous avons manqué cette passion et, parfois, l’impatience comique – Everton était à égalité quelques minutes après le début de la seconde mi-temps et a ensuite gagné 3-1.

« Les fans étaient incroyables, quelle atmosphère. Je suis un peu sans voix », a déclaré le patron de Brentford, Thomas Frank, après la victoire historique de 2-0.

« Il est impossible d’imaginer une meilleure façon de commencer cette nouvelle saison. C’est formidable de retrouver nos fans », a écrit le milieu de terrain de Man United Fred sur Instagram. “Dieu merci!”

À Stamford Bridge, il y a eu un type de bruit particulier lorsque le tir de Trevoh Chalobahs a frappé le fond du filet.

“Écoutez ça”, a déclaré Adrian Durham sur talkSPORT aux auditeurs alors que les célébrations se faisaient entendre.

“C’est le troisième but de Chelsea et c’est une frappe spectaculaire d’un joueur que ces fans adorent tous.”

.

Chalobah a été submergé par l’émotion après le but de ses débuts

.

C’était tellement agréable que les fans soient dans le stade pour partager le moment avec lui

.

Les fans du King Power ont raté des scènes comme celle-ci – oui, nous voulons dire Jamie Vardy hurlant comme un loup