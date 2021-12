Les fans d’Everton bourdonnent alors que les images du terrain d’entraînement émergent

De nombreux fans d’Everton bourdonnent après que leur club a partagé des images sur Twitter de l’attaquant vedette Dominic Calvert-Lewin de retour à l’entraînement.

Calvert-Lewin a marqué 21 buts toutes compétitions confondues la saison dernière et en a marqué trois sur trois en Premier League au début de cette campagne, avant de se fracturer l’orteil et de se blesser au quadriceps.



En son absence, les Toffees ont manqué d’un buteur hors pair.

En fait, bien qu’il ait raté ses 13 derniers matches toutes compétitions confondues, l’international anglais n’est qu’à deux buts des co-meilleurs buteurs Andros Townsend et Demarai Gray.

Des difficultés relatives devant le but et des problèmes encore plus importants à l’arrière garantissent que l’équipe de Rafa Benitez occupe actuellement la 13e place du classement avant une série de rencontres chargées.

Par conséquent, c’est un grand coup de pouce que DCL soit sur l’herbe et travaille sa forme physique.

Everton a tweeté trois images de lui à Finch Farm vendredi et l’a sous-titré « Retour sur le terrain en train de s’entraîner individuellement », suivi d’emojis musculaires et sabliers.

Étant donné qu’il s’entraîne loin du groupe principal, il est clair qu’un retour à l’action en Premier League n’est pas imminent pour Calvert-Lewin.

Cependant, c’est un grand pas dans la bonne direction pour un joueur qui est la clé des espoirs d’Everton de grimper dans le classement au cours de la seconde moitié de la saison.

Quand il revient dans l’équipe, il a la capacité de faire le genre de course qui soulèverait tout le club et compte tenu de l’ouverture de la Premier League cette saison, il ne faudrait pas une séquence de victoires record pour faire la situation des Toffees est beaucoup plus rose.

Ils ne sont actuellement qu’à quelques points de la moitié supérieure et six derrière Man United, sixième.

Par conséquent, il n’est pas étonnant que la vue de Calvert-Lewin en mouvement à Finch Farm ait excité plus que quelques fans.

Voici une sélection de réactions sur Twitter :

