Everton a été battu 4-1 à domicile contre son grand rival Liverpool, qui a mis la pression sur son ancien manager Rafael Benitez.

Chelsea a remporté une victoire 2-1 à Watford dans un match qui a été suspendu pendant plus d’une demi-heure après qu’un fan a subi un arrêt cardiaque.

Le supporter est désormais dans un état stable à l’hôpital.

Bernardo Silva a marqué une magnifique volée lors d’une victoire 2-1 pour Manchester City à Aston Villa – et le dernier égaliseur de Neal Maupay pour Brighton lors de leur match nul 1-1 contre West Ham n’était pas mal non plus.

Leicester est revenu deux fois par derrière pour faire match nul 2-2 à Southampton – donc du divertissement partout, à l’exception de Wolves vs Burnley, qui s’est terminé de manière prévisible à 0-0.

Aujourd’hui, nous nous attendons à l’affrontement alléchant entre Manchester United et Arsenal, tandis que Tottenham accueillera Brentford dans un derby londonien.

Nous vous tiendrons également au courant de toutes les dernières rumeurs de transfert avec un mois avant le début de la fenêtre de janvier.

Un certain nombre de joueurs seront libres de négocier avec des clubs étrangers à moins que leurs employeurs actuels ne puissent accepter de nouvelles conditions…