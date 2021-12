Les fans d’Everton devraient exercer une pression supplémentaire sur la propriété du club alors qu’ils planifient une manifestation lors de l’affrontement de lundi soir en Premier League avec Arsenal à Goodison Park.

Un mauvais début de saison en cours voit les Toffees languir à la 14e place, à cinq points de la zone de relégation avant les matchs du week-end.

Everton a du mal sur et en dehors du terrain

Le temps de Rafael Benitez à Everton pourrait être compté

Le nouveau manager Rafael Benitez, qui a remplacé Carlo Ancelotti cet été, est sérieusement critiqué.

Mais il a été soutenu par le propriétaire Farhad Moshiri sur talkSPORT, qui pense que l’équipe s’en sortira bien une fois que les problèmes de blessures frustrants auront disparu.

Dans un message texte lu par Jim White, il a déclaré : « Le football est une question de crise un jour et de gloire le jour suivant. Rafa est un bon manager et la sous-performance est en grande partie due aux blessures.

« Les deux prochaines semaines, nous aurons une équipe complète et, en attendant, les résultats s’amélioreront.

Les supporters ont été dégoûtés par la performance de l’équipe lors de la défaite du derby du Merseyside contre Liverpool

« Rafa a besoin de temps pour laisser sa marque dans l’équipe. Il sera soutenu pour ajouter de la profondeur à l’équipe. Les gestionnaires ont besoin de temps.

« Je n’ai aucun doute que nous aurons une solide deuxième mi-temps de la saison. »

Le directeur du football Marcel Brands, qui a été en charge de la politique de transfert erratique du club, est également confronté à de grandes questions sur son avenir.

Les supporters sont exaspérés par un manque de réussite sur le terrain, et une mauvaise communication de la part du club et entendent désormais prendre position.

Les fans d’Everton veulent en savoir plus sur les joueurs et le club

Les deux derniers matches ont vu une banderole afficher : « Nous exigeons Nil Satis Nisi Optimum – il est temps que notre club le fasse aussi. »

Et les fans d’Everton sont maintenant prêts à organiser une manifestation à la 27e minute du match, pour indiquer leur sécheresse de trophées de 27 ans et montrer leur frustration face aux événements dans les coulisses de Goodison Park.

Un message des organisations impliquées disait : « 27 ans sans trophée, c’est inacceptable. Montrez vos pieds sur 27 minutes lors du match contre Arsenal lundi soir et quittez votre siège.

« Montrons que l’incompétence du sommet d’Everton Football Club ne peut pas continuer. »

Paul McAlister de Toffee Blues a déclaré à talkSPORT: « Les Evertonians sont le point maintenant, je pense, où nous voulons faire passer le message à la communauté du football au sens large, et au monde en général, à quel point nous sommes fatigués et exaspérés de la façon dont le club est géré et comment il mène ses activités, sur le terrain et en dehors du terrain.

Richarlison a été obligé de vider le pas des bouteilles à un moment donné.

« Le manque de communication au cours des dernières années, en particulier, a été très, très faible et c’est juste arrivé au point où les Evertoniens ne veulent plus être en colère en silence.

« Nous avons l’impression que nous devons prendre une sorte d’action publique, quelque chose de dramatique, pour faire passer le message à quel point nous sommes profondément malheureux et à quel point nous ne sommes plus prêts à accepter des excuses. »