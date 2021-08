Les fans d’Everton réagissent aux rumeurs de transfert de Neal Maupay

Photo de Steve Bardens/.

Everton devra peut-être trouver un nouvel attaquant avant la date limite de transfert, et la star de Brighton et Hove Albion, Neal Maupay, est soudainement liée.

Dominic Calvert-Lewin a débuté la saison avec brio avec trois buts en trois matchs, mais il y a des questions ailleurs.

L’avenir de Richarlison n’est pas clair alors que Moise Kean pourrait partir définitivement pour Paris Saint-Germain après un prêt la saison dernière.

Everton devra trouver des ajouts frappants potentiels, et un lien intéressant a émergé dans l’as de Brighton Maupay.

Sky Sports affirme que le patron d’Everton, Rafael Benitez, aimerait amener Maupay à Goodison Park avant la date limite de transfert de mardi.

Cependant, Everton est confronté à la limite en termes de règles de fair-play financier et pourrait ne pas être en mesure de sanctionner un mouvement pour Maupay à moins que les joueurs ne partent en premier.

Le Français était une star du championnat avec Brentford, mais n’a trouvé le filet que huit fois en Premier League la saison dernière – un record à peine pour provoquer un grand pas.

Maupay, 25 ans, a ouvert cette campagne avec deux buts en trois matchs, mais les fans d’Everton ne sont tout simplement pas convaincus par cette décision potentielle.

Certains pensent que cette décision serait « décevante », estimant que Maupay n’est vraiment pas ce dont Everton a besoin en ce moment.

D’autres pensent qu’il s’agit d’une rumeur cauchemardesque, exhortant Everton à éviter une telle décision – surtout s’il s’agit de remplacer Richarlison.

