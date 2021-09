Les fans deviennent fous de Chris Pratt dans le rôle de Mario dans un nouveau film d’animation .

in

Nintendo a organisé sa présentation Nintendo Direct très attendue et parmi certains nouveaux titres de jeux et ajouts de DLC aux jeux actuels, une annonce a volé la vedette et c’était la voix du prochain Super Mario Bros. Le film devrait être lancé fin 2022.

Parmi les acteurs annoncés, il y avait une pléthore de noms connus de Seth Rogen dans Donkey Kong, Charlie Day dans Luigi, Anya Taylor-Joy dans Princess Peach, Jack Black dans Bowser et Keegan-Michael Key dans Toad. Mais leur choix était Mario était le nom qui a volé la vedette.

Exprimer Mario dans le tournage du film pour le lancement le 21 décembre 2022 sera Chris Pratt. Bien que ce ne soit pas le casting le plus étrange avec l’expérience du doublage de Pratt, les fans se déchaînent avec les mèmes depuis son annonce. Voici ce qu’ils avaient à dire.

Découvrir que Chris Pratt va être Mario est le sentiment exactement opposé de découvrir Idris Elba est Knuckles – Ghoul Lord (@pppondi) 23 septembre 2021

Le film est une entreprise entre Universal et Nintendo avec le producteur et fondateur et PDG d’Illumination Chris Meledandri à bord. Bien que les acteurs n’aient peut-être pas été votre premier choix pour leurs rôles, avec leurs antécédents éprouvés, il est sûr que cela en vaut la peine lorsqu’il sortira en salles à la fin de 2022.