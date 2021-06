Les fans devraient « garder l’esprit ouvert » sur les nouvelles courses de sprint

in

Le responsable du sport automobile de la Formule 1, Ross Brawn, a exhorté les fans à garder l’esprit ouvert sur les nouvelles courses “Sprint” qui seront introduites le mois prochain.

La première course Sprint aura lieu lors du Grand Prix de Grande-Bretagne le mois prochain. La course de 100 kilomètres aura lieu samedi, attribuera trois points au vainqueur et décidera de la grille de départ de la course principale dimanche.

Le format est un écart significatif par rapport à la structure habituelle des week-ends de course de Formule 1 et a suscité une réponse mitigée des fans. Certains ont remis en question la nécessité de modifier le format du week-end de course de la F1 avant 2022, lorsque de nouvelles réglementations techniques radicales seront introduites, destinées à améliorer la qualité des courses. Plusieurs pilotes ont également mis en doute la nécessité d’un nouveau format.

Brawn a déclaré que le format est destiné à attirer de nouveaux fans vers le sport et espère que les téléspectateurs de longue date garderont l’esprit ouvert sur l’innovation.

“Les traditionalistes, je comprends”, a-t-il déclaré. «Je sympathise avec ce point de vue et je comprends ce point de vue.

« Ils apprécient le format d’un week-end de grand prix et ils aiment voir les qualifications mener sur la grille. Je leur demanderais simplement de garder l’esprit ouvert.

La Formule 1 utilisera le nouveau format de course Sprint sur trois manches cette année afin de décider s’il doit être utilisé plus largement en 2022 et au-delà.

“Nous ne forcerons jamais cela si ce n’est clairement pas un succès”, a déclaré Brawn. « Il n’y a aucune incitation à le faire si le public ne s’engage pas. Si nous ne voyons pas un engagement fort de la part des fans et que nous n’en voyons pas les avantages, il n’y a aucune raison pour que nous le forcions. »

L’introduction limitée du nouveau format signifie que certaines manches du calendrier de cette année attribueront plus de points que d’autres. Brawn a déclaré que la F1 avait tiré les leçons des expériences passées en tentant d’introduire des changements sur une saison entière, comme ce fut le cas il y a cinq ans lorsqu’un nouveau format de “qualification éliminatoire” a été abandonné à la hâte.

« L’une des grandes choses à propos de ce qui se passe, c’est que ce sont trois courses, ce n’est pas la saison. Dans le passé, la Formule 1 a toujours eu du mal avec le fait que lorsqu’elle a fait un ajustement, elle l’a fait théoriquement pour la saison.

« Nous nous souvenons tous du fiasco des qualifications il y a quelques années, qui a heureusement été corrigé en cours de saison. Je pense que tout le monde prévoyait que c’était une lutte et cela s’est avéré être.

“Ce sont donc trois événements où nous allions tester ce format et si ce n’est pas un succès, si nous n’obtenons pas la réponse que nous espérons, alors nous lèverons la main et nous resterons comme nous sommes. nous examinerons d’autres initiatives.

«Mais je demanderais simplement aux traditionalistes d’attendre et de voir s’ils l’apprécient et j’espère qu’ils le feront. Je pense que parce que c’est un ajout au week-end, nous attirons les fans un samedi, puis ils s’engagent avec nous et suivent un dimanche, ce sera un succès.

Brawn a déclaré que le cricket avait montré les avantages potentiels de l’introduction d’un nouveau format plus court.

«Je n’aime pas faire d’analogies, mais je pense qu’avec le cricket de format court, je pense que nous avons vu un bien meilleur engagement avec le cricket d’essai maintenant parce que le cricket de format court a attiré les fans.

«Je pense que nous devons être agiles mais ne pas changer si rapidement que nous confondons les fans et aliénons nos fans traditionnels. Il s’agit donc simplement de trouver cet équilibre et c’est ce que nous nous efforçons de faire. »

