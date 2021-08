Les fans devraient-ils huer leur équipe préférée ? Peut-être que les Mets ont raison

L’une des controverses du week-end a émergé lorsque les joueurs des Mets de New York ont ​​donné à leurs propres fans des gestes du pouce vers le bas.

Le raisonnement, selon ces joueurs, est que les fans des Mets ont été indûment durs envers l’équipe. C’est la revanche. « Nous ne sommes pas des machines, nous allons lutter. … Je me sens mal quand je retire et que je me fais huer. … Nous allons faire la même chose pour leur faire savoir ce qu’ils ressentent », a déclaré Javy Baez.

Cela nous donne donc une bonne occasion d’examiner la relation fan-athlète telle qu’elle se présente actuellement et de poser des questions philosophiques profondes telles que : qu’est-ce qui est dû et à qui ?

Je rigole. Les fans des Mets devraient être hués. Avez-vous déjà rencontré un fan des Mets ? Alors tu sais.

Il convient de noter que je viens de Philadelphie et que j’ai donc grandi avec l’impression que les sports en général et les Mets en particulier existent uniquement pour me fournir, à moi et à tous les autres Philadelphiens, une raison de huer. Ils sont deuxième sur notre liste de choses préférées à huer. Derrière les Phillies.

Écoutez, la réalité est que même si nous avons un meilleur accès que jamais – à la vidéo, à la technologie, aux chiffres qui nous aident à comprendre le sport – nous sommes plus déconnectés des actes des athlètes d’élite que nous ne l’avons jamais été. Frapper une balle de baseball est stupidement difficile.

J’ai travaillé dans des ligues mineures de baseball quand j’étais adolescent, et par travail, je veux dire que je me suis surtout reposé dans le stade avec mes copains. Nous avons pris environ beaucoup trop d’heures d’entraînement au bâton pendant les étés chauds et brumeux lorsque les joueurs qui finiraient par gagner les Phillies a World Series se frayaient un chemin à travers le système.

Pat Burrell déchirerait ces bombes majestueuses à arc élevé à gauche. La ligne cordée de Jimmy Rollins se dirige vers l’écart, ses poignets s’agitant avec une rapidité inimaginable. La balle sortant de la batte de Ryan Howard a créé un son que je n’oublierai jamais.

Cependant, ces coups ne représentaient qu’une fraction de leurs oscillations d’un jour donné, et les joueurs qui les suivaient – ​​beaucoup très repêchés – seraient pâles en comparaison. Sur des terrains en boulettes de viande au cœur de l’assiette à 67 milles à l’heure par l’entraîneur adjoint qui nous suppliait pour les restes de hot-dogs après le match.

Donc, les fans ne devraient probablement jamais, jamais huer un athlète professionnel. Vous ne pouvez pas vous rapprocher de faire ce qu’ils font, peu importe combien de fois vous avez fait semblant de le faire dans votre allée ou sur PS5.

Booing est, pour les fans qui veulent bien, pragmatique (je suis sûr qu’il y a des gens misérables qui le font juste pour se sentir mieux à propos de quoi que ce soit). Si vous avez investi votre temps, votre argent et votre énergie dans une équipe, vous voulez avoir une certaine autonomie dans la façon dont elle fonctionne. Seulement, il n’y en a pas, vraiment. Du tout.

Donc, huer (et son cousin dire à un athlète comment faire exactement son sport même si vous avez du fromage nacho sur votre chemise et que vous avez quatre bières à 18 $ de profondeur) est une sorte de remplaçant. Peut-être, croyez-vous, que vous pouvez amadouer ou faire honte à votre équipe pour qu’elle s’améliore. Sinon, c’est bien de donner à la colère quelque part où aller.

La plupart des fans qui prennent le temps de réfléchir au fait de huer leur propre équipe le diront comme ceci : les erreurs et les échecs peuvent être tolérés, mais le manque d’effort ne le sera pas. Puisqu’une seule équipe dans un sport donné va tout gagner, nous voulons nous consoler à l’idée qu’au moins nos gars ont tout donné.

C’est l’intersection où les fans des Mets et les Mets réels sont entrés en collision : l’équipe a maintenant 7,5 matchs de retard dans l’Est de la NL, qu’elle a dirigé pendant une grande partie de la saison. Cette chute DOIT être due à un manque de volonté. Il DOIT être corrigé, ou au moins noté, via des huées.

Je ne sais rien du tout sur la raison pour laquelle les Mets semblent vaciller maintenant. C’est probablement une combinaison de malchance, de bon jeu des autres équipes et d’erreurs ou de luttes qui s’accumulent maintenant alors qu’elles étaient plus rares auparavant. La révolution statistique nous a appris que vous devez avoir une vision à long terme pour savoir ce qu’est vraiment une équipe ou un joueur, mais lorsque vous vivez au milieu d’une tendance de petite taille d’échantillon, rien de tout cela ne résonne vraiment.

Il est facile de dire que les joueurs des Mets devraient être immunisés contre tout cela. Ce sont des professionnels bien payés qui ont vécu beaucoup de choses et devraient connaître l’affaire. Mais n’est-ce pas agréable de savoir qu’ils sont humains ? Et n’est-il pas productif pour eux de souligner que quelqu’un qui maudit leur mère après avoir frappé une balle courbe n’est pas, en fait, la clé pour apprendre à frapper une balle courbe ?

Baez a également déclaré ceci: “Je joue pour les fans et j’aime les fans, mais s’ils veulent faire ça, ils mettent plus de pression sur l’équipe.” La première partie de cette citation ne veut pas dire grand-chose : les athlètes n’ont pas d’autre choix que de jouer pour les fans. Sans eux, tout cela disparaîtrait.

La deuxième partie est probablement un faux pas, mais aussi vrai, car la plupart des humains fonctionnent mieux lorsqu’ils se sentent soutenus. Mais vous n’êtes pas censé le dire à voix haute, vraiment – ​​les fans veulent croire que les joueurs se soucient autant qu’eux. Que la pression est déjà là. C’est compliqué, cependant: Ted là-bas, au troisième rang, a adoré les Mets avec tout ce qu’il a depuis qu’il a vu son père et son grand-père s’embrasser après que le ballon ait traversé Bill Buckner en 1986. Comment Javy Baez va-t-il rassembler l’émotion pour correspondre à ça ? Bien sûr qu’il s’en soucie. Bien sûr qu’il veut gagner. Mais, aussi, c’est son travail. C’est un rouage dans une entreprise.

Nous en connaissons aussi mieux que jamais cette partie. Nous étudions les salaires et débattons de la manière dont les équipes devraient dépenser de l’argent et parcourons les listes d’agents libres. Et encore. Dans les tribunes, au fur et à mesure que le jeu se déroule, nous voulons que l’illusion ne scintille ou ne clignote jamais : nous voulons croire que c’est en fait simple, qu’il ne s’agit pas de chance ou de chance ou de courbes qui s’aplatissent au fil du temps, et que si nous exprimons la déception, nous sentir de l’échec humain de quelqu’un d’autre qu’on lui donnera tout ce qui lui manque, parce que nous l’avons eu depuis le début.

