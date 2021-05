Les fans diffuseront illégalement Anthony Joshua contre Tyson Fury si le prix du PPV est augmenté, les promoteurs avertis par Simon Jordan

Les promoteurs et les diffuseurs derrière Anthony Joshua vs Tyson Fury ont été mis en garde contre l’augmentation du prix du PPV au Royaume-Uni pour le combat.

Simon Jordan de talkSPORT a salué la nouvelle que les deux Britanniques se rencontreront pour le championnat mondial incontesté des poids lourds le 14 août, mais reste préoccupé par la cupidité financière potentielle entourant le concours.

Anthony Joshua et Tyson Fury se battent pour être sacrés champion du monde incontesté des poids lourds WBA, WBC, IBF et WBO

Bien qu’il s’agisse du plus grand combat de l’histoire de la boxe britannique, AJ vs Fury aura lieu en Arabie saoudite, le gouvernement saoudien ayant accepté de payer des frais de site de 155 millions de dollars, ce qui garantira à chaque homme 75 millions de dollars et laissera 5 millions de dollars pour des dépenses supplémentaires.

Il sera diffusé sur Sky Sports PPV et BT Sport PPV au Royaume-Uni, avec ESPN PPV reportant l’événement en Amérique.

Le prix standard d’un PPV au Royaume-Uni est de 19,95 £, mais les récents concours Joshua et Fury ont été augmentés à 24,95 £.

Et il y a une forte possibilité qu’une autre augmentation se produise, peut-être à 29,95 £, lorsque les deux se rencontreront cet été.

Mark Robinson / Salle de match

Hearn fait la promotion de Joshua, qui se bat sur Sky Sports PPV

C’est là que Jordan trace la ligne.

Il a déclaré lors de White and Jordan de lundi sur talkSPORT: «Tout doit avoir son prix et tout doit être payé, mais il doit y avoir une réflexion sur le fait que ce n’est pas vraiment le travail du public de mettre 100 millions de livres sterling dans Tyson. La poche de Fury ou la poche d’Anthony Joshua.

«Je pense que vous devriez avoir une juste représentation du fait que vous l’avez pris – deux combattants britanniques devraient se battre dans ce pays, évidemment personne [here] va payer 120 millions de dollars + frais de site, [which] l’emporte au Moyen-Orient.

«Avec le plus grand respect au monde, pourquoi les fans britanniques doivent-ils payer une prime parce qu’ils ne peuvent pas regarder un combat au Royaume-Uni parce qu’il est envoyé au Moyen-Orient pour obtenir les frais du site.

Mikey Williams / Meilleur classement

Fury est co-promu par Bob Arum et Frank Warren, et se bat sur BT Sport PPV

«Je ne vois pas pourquoi il devrait y avoir une prime, en fin de compte la demande devrait conduire le rendement, pas l’augmentation du prix.

«Nous avons eu cette conversation il y a deux ou trois mois et Eddie Hearn n’a pas tardé à repousser l’idée qu’il y aurait une prime.

«Il a été mis là-bas [a rumour] plus tôt dans l’année, ils allaient facturer 40 £ pour ce combat.

«Il est revenu et a dit: ‘Je ne sais pas d’où vous avez obtenu cette information, ce n’est pas vrai, ce ne sera pas vrai et ce sera un prix représentatif juste.’

«D’accord, d’accord, c’est dans la pierre – nous nous attendons donc à voir cela dans les prix pour tous les fans de boxe qui vont regarder ce combat …

Dave Thompson / Salle de match

La victoire d’AJ sur Kubrat Pulev l’année dernière a coûté 24,95 £ sur Sky

«J’espère que nous finirons par payer un prix qui reflète ce que fait le PPV.

«Et j’espère que le public ne sera pas reconnu d’une part pour être la pierre angulaire du sport, tandis que d’autre part, une opportunité d’en tirer un peu plus d’argent uniquement pour rendre Fury et Joshua encore plus riches qu’ils ne le seront. ce combat.

«Personne ne regrette que ces combattants reçoivent une somme d’argent exorbitante.

«Mais pas sur notre billet, sûrement? Ne pas gonfler le montant du PPV. »

Mikey Williams / Meilleur classement

Le match revanche de Fury avec Wilder était également de 24,95 £ sur BT

Jordan a conclu en avertissant les promoteurs et les diffuseurs impliqués que les fans pourraient se tourner vers des flux illégaux s’ils étaient lésés par une autre hausse des prix.

Il a ajouté: «Ce que vous obtiendrez – et je vous garantis que vous l’obtiendrez – c’est que l’IPTV le soulèvera et le déposera sur leurs plates-formes de piratage.

«Et de plus en plus de gens se retournent et disent:« Je vais le prendre comme une émission de piratage plutôt que de payer la prime ».

“Donc, avec la plus grande volonté du monde, vous pourriez constater que vous ne recevez pas la prime parce que plus de gens choisiront l’option du piratage.”