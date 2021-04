“ Les fans doivent être au cœur du football ” alors que le dirigeant travailliste Sir Keir Starmer insiste sur le fait que la Super League européenne aurait “ DÉTRUIT ” le beau match

Le dirigeant travailliste Sir Keir Starmer a appelé les supporters à être au cœur même du football après l’effondrement de la Super Ligue européenne “ complètement et totalement erronée ”.

S’adressant à talkSPORT, le député a déclaré que l’examen promis par le gouvernement de la gouvernance du jeu devrait donner plus de pouvoir aux fans, insistant sur le fait qu’il est temps de changer.

Sir Keir Starmer est un grand fan d’Arsenal et aurait adoré voir les Gooners faire entendre leur voix avant le choc de vendredi contre Everton.

La nouvelle bombe de l’échappée d’élite a provoqué une onde de choc dans le sport le week-end dernier, les clubs les plus riches du football se réunissant pour former une nouvelle Super League qui les rendrait pratiquement intouchables au sommet.

Mais ces plans se sont effondrés à peine 48 ans plus tard, avec NEUF des 12 clubs fondateurs – y compris les “ six grands ” de la Premier League – se retirant après une réaction incroyable de la part des fans, des experts, des managers et même des joueurs.

Les supporters ont été félicités pour avoir mis fin collectivement aux plans, les propriétaires de clubs méga-riches du jeu ayant été largement condamnés pour leur cupidité.

Les fans de Liverpool sont les derniers à se rassembler pour protester contre leurs propriétaires, John W Henry et Fenway Sports Group, les fans de Chelsea et d’Arsenal exprimant également leur colère face aux plans en vigueur la semaine dernière.

Les fans de Liverpool sont descendus dans la rue samedi pour protester contre leurs propriétaires américains

Starmer salue les partisans pour avoir montré leur potentiel en tant qu’instruments de changement, et le politicien a déclaré à talkSPORT qu’il était clair que les partisans devaient avoir leur mot à dire dans l’avenir du jeu, et a appelé le gouvernement à intervenir.

“La proposition d’échappée était complètement fausse et je suis vraiment heureux qu’elle se soit heurtée à un mur d’opposition de supporters de partout dans le pays, de supporters impliqués et de tous les autres clubs”, a déclaré samedi le chef du parti travailliste. Spectacle d’échauffement de Gameday.

«Complètement et totalement faux, cela aurait complètement détruit le football et je suis vraiment content qu’il ait été frappé à la tête.

«Ce que nous ne pouvons pas faire, c’est maintenant perdre l’opportunité. Il y a eu une dynamique et une énergie derrière cela, nous devons l’utiliser pour changer le football. La propriété – nous avons besoin d’un régulateur indépendant.

«Le gouvernement a promis un examen, c’est une bonne chose, mais nous avons besoin que ce soit dirigé par les fans et je suis un peu inquiet de la référence du gouvernement selon laquelle ils« s’attendent »à s’engager avec les fans. Eh bien, ce n’est pas suffisant. Nous devons dialoguer avec les fans.

Simon Jordan qualifie ceux impliqués dans la Super League européenne comme “ incompétents et arrogants ”, mais insiste sur le fait que le concept n’est pas terminé et refera surface

«Nous en parlons depuis dix ans au Parti travailliste. Nous devons changer la gouvernance. Un organisme de réglementation indépendant est essentiel pour cela.

«Ce que je veux, c’est un régulateur indépendant dont le principe est: qu’est-ce qui est dans le meilleur intérêt du football? Ce n’est donc pas de l’argent, de l’argent, de l’argent.

«Nous pouvons envisager différents modèles pour cela, mais si nous avions ce principe sous-jacent, je pense que cela ferait de l’argent pas le problème dominant – parce que c’est le problème.

«Je suis très inquiet pour les clubs de la ligue inférieure, car je suis allé dans beaucoup de clubs de la ligue inférieure pendant la pandémie et ils ont vraiment souffert.

«Nous avons déjà dit« tournant », mais depuis dix ans, nous avons discuté et n’avons rien fait.

«Tant de gens ont été scandalisés cette semaine, maintenant nous pouvons réellement changer quelque chose.

Les fans de Liverpool ont manifesté samedi avant leur match de Premier League contre Newcastle

La Super League a pris fin soudainement après que les fans aient agi dans tout le pays

«Je ne serais pas trop accro à un modèle en particulier, le modèle allemand a bien fonctionné en Allemagne, mais je garderais l’esprit ouvert dans la revue pour regarder d’autres qui pourraient fonctionner.

«Mais nous devons le changer.

«Le Parlement peut intervenir ici et légiférer pour faire quelque chose à ce sujet. Vous ne voulez pas que les politiciens et le gouvernement s’impliquent dans les règles quotidiennes du football, mais la gouvernance devrait être quelque chose que le gouvernement peut envisager. Rien ne devrait être hors de la table.

«L’argent a été le facteur dominant pendant trop longtemps. Une fois que les gens voient le football comme une simple marchandise pour gagner de l’argent, alors vous perdez quelque chose de très spécial. »