Les fans d’Olivia Rodrigo la défendent contre des accusations cruelles sur son corps

À propos de la légende de sa publication, la chanteuse a écrit : “tout ce que j’ai fait, c’est essayer mon être”, l’un des vers de son plus récent single, “Brutal”.

Parmi les commentaires sur son poids, certains tels que “Tu dois manger quelque chose” Oui “Tu regardes dans les os”. Un de ses fans très en colère a commenté pour sa défense : « Ai-je vraiment besoin de rappeler aux gens à quel point il est dangereux de commenter la taille de quelqu’un ? ».

Les mauvais commentaires sur son corps ont continué de s’intensifier et la controverse s’est déplacée sur Twitter et c’est là qu’un autre de ses followers lui a dit mettre fin à l’humiliation corporelle qu’ils faisaient à l’interprète de “Brutal”.

« Vous êtes malade d’avoir critiqué le corps d’Olivia Rodrigo. Quand quelqu’un est gros, ils lui disent de perdre du poids et d’arrêter de manger, mais quand ils voient quelqu’un de maigre comme Olivia, ils l’appellent anorexique et lui disent de mettre de la viande sur ses os. Répugnant. Elle est si jeune et ne mérite pas ça”, a écrit l’un de ses fans sur le réseau social.