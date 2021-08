Les fans d’ours adorent Justin Fields et c’est sauvage

Justin Fields ne peut pas faire de mal aux yeux des fans des Bears en ce moment. Tout est vu à travers des lunettes roses et c’est assez incroyable à regarder.

De toute évidence, le quart-arrière a été une énorme lutte pour les Bears pendant… eh bien… des décennies. Et donc, chaque fois qu’ils ont un aperçu du jeu décent du quart-arrière, ils s’y accrochent pour la vie.

Ils le traitent comme ils ne l’ont jamais vu auparavant parce que, très honnêtement, ils ne l’ont pas fait. C’est pourquoi les fans des Bears sont si enthousiastes à l’idée de ce que Justin Fields peut faire pour leur équipe à l’avenir. Et ils ne le cachent pas du tout.

Avant même que les Fields aient eu la chance d’assister au match des Bears contre les Bills, les fans ont éclaté en chantant «Nous voulons des Fields» pour lui.

Les chants « We want Fields » résonnent dans tous les Soldier Field*s. #Ours | #BUFvsCHI pic.twitter.com/8feH6wxiEt

– Blog Bear Down (@BearDown_Blog) 21 août 2021