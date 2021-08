Les fans d’Outkast ont travaillé dans une frénésie après la taquinerie de Big Boi sur les réseaux sociaux

Outkast revient-il ? Vendredi, Big Boi a fait vibrer tout le monde avec son tweet, disant à tout le monde de suivre le compte Twitter officiel d’Outkast. En réponse au tweet de Big Boi, le compte Outkast a publié les yeux emoji indiquant que de grandes nouvelles sont en route.

Outkast, qui se compose de Big Boi et Andre 3000, n’a pas sorti de nouvel album depuis 2006. Ils ont joué ensemble sporadiquement depuis, mais les fans attendaient que les deux reviennent en studio et fassent des tubes comme ils l’ont fait dans les années 90 et 2000. Outkast a sorti six albums studio et tous sauf un ont fait leurs débuts au premier ou au deuxième rang des charts Billboard. Le duo a produit trois singles n ° 1 – “Ms. Jackson”, “The Way You Move” et “Hey Ya!”

Pendant leur pause, Big Boi et Andre 3000 se sont concentrés sur différents projets. Big Boi a continué à avoir une carrière solo réussie, sortant trois albums studio et ayant deux top 20. Andre 3000 a sorti un album en 2018, mais s’est concentré sur le jeu d’acteur, apparaissant dans des films tels que Four Brothers, Semi-Pro et High Life. Voici un aperçu des fans qui réagissent à la nouvelle.

pic.twitter.com/3EnvXUFpub – Craig Bro Dude (@CraigSJ) 6 août 2021

Voici pourquoi les fans veulent plus d’Outkast. Cette personne a dit : “Outkast est un groupe unique dans une génération. Ils ont sorti un double album. Les deux gars ont sorti un single numéro 1 en même temps de leur partie de l’album. C’est fou. Puis a sorti un top 10 ensemble de le double album.”

précédentsuivant

pic.twitter.com/mmW9nMXMJI – Josh (@GoCats1982) 6 août 2021

“Quand Outkast a fait Coachella, je me souviens que nous leur avons dit qu’ils s’entraîneraient à faire le tour de la table de la cuisine sans arrêt tout en rappant leurs paroles. Le showmanship est tout”, se souvient un fan. “Vous pouvez avoir des classiques sans fin, mais ils ne seront pas joués en direct si vous ne pouvez pas bien les jouer.”

précédentsuivant

Si OutKast sort de nouveaux trucs, mec écoute… – FullyVaxxedCouch (@BCBCouch) 6 août 2021

Une autre personne a écrit : « Hey Ya ! est l’une des chansons les plus surjouées de tous les temps, mais si je l’entends en public, je suis excitée, ça me fait toujours dire ‘j’adore OutKast’. »

précédentsuivant