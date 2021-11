Les fans du Bayern déconcertés: Benjamin Pavard ne pense toujours pas que Lewandowski mérite le Ballon d’Or

Benjamin Pavard a l’habitude de faire des déclarations ineptes aux médias, mais celui-ci prend vraiment le gâteau. Si vous êtes un fan du Bayern Munich, votre mâchoire tombera lorsque vous lirez ce qu’il a dit cette fois. Je faisais défiler mon fil Twitter à 5 heures du matin quand j’ai vu le tweet suivant, et je DEVAIS juste le partager.

Apparemment, quelqu’un dans les médias a eu l’idée innocente de demander à Pavard s’il pense que Robert Lewandowski mérite le Ballon d’Or cette année. Question facile, non ? N’importe quel joueur du Bayern dirait oui. Lewandowski a été phénoménal au cours des deux dernières saisons.

Pas Pavard cependant. Regarde ça. REGARDE ÇA. Comment peux-tu dire ça, Benji ?

Pensez-vous que Lewandowski devrait remporter le Ballon d’Or ? Benjamin Pavard : « Ah, question bizarre » Q : Benzema est aussi votre coéquipier. Pavard : « Karim et Robert sont des attaquants de classe mondiale, mais ce n’est pas moi qui décide. Robert l’a mérité l’an dernier, on verra » [@beinsports_FR] pic.twitter.com/VKFiEqZ8sM – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 2 novembre 2021

Gardez à l’esprit que cette interview a eu lieu quelques minutes après que Pavard ait obtenu un siège au premier rang alors que Lewandowski a démoli Benfica avec trois buts et une passe décisive. Gardez à l’esprit qu’avec son tour du chapeau ce soir, l’attaquant polonais a marqué plus de buts que Cristiano Ronaldo ou Leo Messi lors de leurs 100 premiers matchs de Ligue des champions. La réponse de Pavard est tout simplement bizarre. Si vous voulez une preuve, regardez les réponses et les tweets de citation. Il est presque impossible de croire qu’un joueur actuel du Bayern puisse dire une telle chose.

Bien sûr, on peut faire valoir que Pavard a choisi une réponse diplomatique car Benzema est son coéquipier. Dans ce cas, dirigez votre regard vers Kingsley Coman et sa réponse à la même question :

Ce n’est pas la première fois que Pavard ne reconnaît pas les réalisations de ses coéquipiers du Bayern. Plus tôt dans l’année, il a soutenu N’Golo Kante pour le Ballon d’Or, affirmant qu’il espérait que la France gagnerait l’Euro pour lui décerner le prix. Le Français n’avait aucun scrupule à donner une réponse diplomatique à l’époque.

Honnêtement, ce n’est que le dernier d’une longue série de commentaires médiocres dans les médias de Pavard qui ne cessent de l’éloigner de la base de fans de son club. Certaines personnes se demandent pourquoi le gars reçoit autant de haine – eh bien, voici pourquoi. Il est inconscient de ce qu’il dit et ses performances générales sur le terrain n’arrangent pas les choses (bien qu’il ait bien fait contre Benfica).

D’une manière ou d’une autre, même après avoir joué avec Robert Lewandowski pendant trois ans, il ne peut même pas se résoudre à dire qu’il mérite le Ballon d’Or. Le prix serait une reconnaissance des incroyables réalisations de Lewandowski et du Bayern, mais Pavard préférerait soutenir quelqu’un d’autre. C’est une chose d’avoir des randos médiatiques ou des fans d’équipes rivales qui disent de telles choses – mais votre propre joueur ? C’est le genre de chose qui frotte les fans dans le mauvais sens.

Trouve un indice, Benji.