Les fans du Bayern Munich au Royaume-Uni et en Irlande peuvent regarder sur Sky Sports pour les quatre prochaines saisons

Pour les supporters du Bayern Munich au Royaume-Uni et en Irlande – ainsi que pour les fans de Bundesliga en général dans ces pays – vous avez de la chance. La Bundesliga sera diffusée sur Sky Sports pour les quatre prochaines saisons selon le site Internet du réseau :

Sky Sports est devenu le nouveau siège de la Bundesliga au Royaume-Uni et en Irlande après avoir remporté les droits exclusifs pour les quatre prochaines saisons. En tant que berceau du football allemand de haut niveau au Royaume-Uni et en République d’Irlande, les fans de football pourront se connecter à Sky Sports pour regarder Erling Haaland, Jude Bellingham et Robert Lewandowski, tandis que le Bayern, 30 fois champion de Bundesliga Munich cherche à repousser ses rivaux pour remporter un autre titre. En plus de la Bundesliga, l’ensemble des droits comprend l’accès à la Supercoupe d’Allemagne, qui est un premier match « Klassiker », avec le Borussia Dortmund et le Bayern Munich qui s’affronteront le 17 août, en direct sur Sky Sports.

Le directeur général de Sky Sports, Jonathan Licht, était heureux d’être le foyer de diffusion de la Bundesliga.

« Nous sommes ravis d’avoir acquis les droits de la Bundesliga. Les clients de Sky Sports auront l’opportunité de regarder certains des meilleurs joueurs du monde ainsi que certaines des meilleures équipes d’Europe », a déclaré Licht. “Ce nouvel accord de quatre ans s’ajoute à notre offre de football au Royaume-Uni et en Irlande qui comprend déjà la Premier League, l’EFL, la Scottish Premiership et la FA Women’s Super League, ainsi qu’une action internationale sous la forme de qualifications pour la Coupe du monde, plaçant Sky Sports comme le la maison du football en direct.

Le PDG international de la Bundesliga, Robert Klein, pense que le partenariat sera formidable pour les deux parties.

“Il s’agit d’un partenariat qui offrira le meilleur de la Bundesliga semaine après semaine, grâce à une production de classe mondiale et une couverture multiplateforme, d’un diffuseur ayant une longue histoire de création d’une expérience de visionnement fantastique”, a déclaré Klein. “Cela, associé au fait que la Bundesliga est l’une des ligues les plus performantes d’Europe, signifie que les fans peuvent s’attendre à une saison pleine d’action – mettant en vedette certains des meilleurs joueurs du monde et les talents émergents les plus excitants.”