Les fans du Bayern Munich harcèlent la femme et les enfants de Hasan Salihamidzic sur les réseaux sociaux

Plus tôt cette semaine, le conseil d’administration du Bayern Munich a publié une déclaration soutenant le directeur sportif du club Hasan “Brazzo” Salihamidzic et a exigé que les fans cessent les attaques personnelles contre lui. Maintenant, ces mêmes fans l’ont poussé à un autre niveau terrible: ils harcèlent sa famille.

Ce comportement honteux doit cesser et il doit cesser immédiatement.

La femme de Brazzo, Esther Copado, a publié ce qui suit pour obtenir Instagram.

“Ces derniers jours, j’ai reçu beaucoup de commentaires irréels et très insultants qui ne concernent pas mon travail mais qui concernent exclusivement mon mari et son travail. Il est insulté en tant qu’être humain et toute notre famille aussi Je voudrais vous demander de vous abstenir de faire cela. C’est incompréhensible et n’a rien à voir avec «je suis fan». Mon profil et mes enfants n’ont rien à voir avec le travail de mon mari. Quiconque pense que c’est une bonne façon de perdre son souffle se trompe. Enfin, arrêtez-vous et occupez-vous de vos affaires! “