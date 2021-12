Les fans du Celtic stupéfaits par le duo « obscène » contre St Johnstone

Photo de Ian MacNicol/.

Le Celtic a rebondi après sa dérapage de mercredi soir contre St Mirren avec une impressionnante victoire 3-1 à St Johnstone.

Un doublé de Liel Abada et une frappe tardive de Nir Britton ont assuré les trois points des Hoops dans ce qui pourrait être un résultat énorme pour l’équipe d’Ange Postecoglou, Tom Rogic ayant également un rôle principal pour Celtic.

Le milieu de terrain australien s’est vraiment imposé ces dernières semaines, avec Rogic impressionnant au cours des derniers matchs pour le Celtic au milieu de terrain central, et le joueur de 29 ans a été la clé de la victoire avec Abada en amont.

L’attaquant de 20 ans a rejoint le Celtic cet été, et le jeune a statistiquement été un coup pour les Hoops, Abada marquant dix buts et huit passes décisives dans toutes les compétitions.

En effet, Celtic affrontera les Rangers pour le titre SPL, et leur victoire cet après-midi contre St Johnstone pourrait grandement contribuer à ramener le championnat à Parkhead.

De plus, la forme d’Abada et de Rogic sera cruciale si l’équipe de Postecoglou veut propulser les Rangers vers le titre. Et sur la base d’aujourd’hui, les fans sur les réseaux sociaux sont plus que satisfaits de ce qu’ils ont vu du duo celtique.

Les fans du Celtic saluent le duo après la victoire de St Johnstone

Photo de Ian MacNicol/.

Une seule victoire peut aller très loin dans la SPL, et le résultat d’aujourd’hui contre St Johnstone pourrait faire exactement cela pour le Celtic, les Hoops maintenant à trois points des Rangers au classement.

Et avec Abada et Rogic en vedette et commençant à impressionner, les supporters sur les réseaux sociaux bourdonnent avec la forme dans laquelle se trouve le couple.

Voici ce que certains fans du Celtic avaient à dire sur la performance d’Abada et Rogic contre St Johnstone sur Twitter…

Fou de penser que dans leur forme actuelle, Tam Rogic et Liel Abada sont les deux meilleurs joueurs du monde – Georgios Stepharas (@chibchenko) 26 décembre 2021

Le partenariat Rogic-Abada. pic.twitter.com/SCcEr6dcj5 – The Resistance Review (@T_Rreview) 26 décembre 2021

Rogic & Abada sur la même page aujourd’hui. Aurait pu facilement être combiné pour quelques autres déjà. – Tombolas (@FNole) 26 décembre 2021

Ce passage de Rogic à Abada est obscène. Boyd le qualifiant de pathétique exigeant est pathétique en soi. – Mire CSC (@TheMireCSC2002) 26 décembre 2021

Abada est phénoménal alors que rogic n’est pas humain, je suis sûr que nous venons d’imaginer que nous avons signé John mcginn lui et rogic – cameron (@cameron75908446) 26 décembre 2021

Un très confortable 45 minutes là-bas. Nous aurions pu en finir avec cette version de Rogic & Abada toute la semaine. Bitton cherche aussi le rôle aujourd’hui. Les Busquets de Bethléem dirigent les choses là-bas. – Scott Alcroft (@ScottAlcroft) 26 décembre 2021

