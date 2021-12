Les fans du Celtic supplient le club d’éviter que la cible Rogic ne soit « terminée » cette saison

Photo de Ian MacNicol/.

Le milieu de terrain de Dundee United, Jeando Fuchs, a révélé que le Celtic l’avait approché au sujet d’un transfert potentiel, son contrat devant expirer en mai 2022.

S’adressant à Foot Mercato, le Camerounais de 24 ans a affirmé que Hoops était l’une des nombreuses parties à discuter avec lui d’un déménagement l’année prochaine. Fuchs que le Celtic, ainsi que les Rangers, l’ont contacté, ainsi que des clubs du championnat d’Angleterre.

Fuchs a commencé pour Dundee ce week-end contre le Celtic, où le milieu de terrain a impressionné par patchs pour l’équipe écossaise. Cependant, Tom Rogic a dirigé l’ancienne star d’Alaves en lambeaux, ce que les fans ont noté sur les réseaux sociaux.

En effet, les commentaires de Fuchs conduiront à une histoire intéressante dans la fenêtre de transfert de janvier, surtout si les commentaires du milieu de terrain sur l’enthousiasme du Celtic s’avèrent vrais.

L’international camerounais a déclaré : « J’attends de voir quelque chose de concret et de voir si j’ai un choix à faire à ce moment-là. Je ne suis pas pressé On est bien placé, on fait une bonne saison. Je ne veux pas sauter dans un autre bourbier et regretter à nouveau par la suite.

Fuchs a ajouté : « Il y a eu des contacts avec Blackpool, Peterborough et Wigan. Stuttgart a pris des informations depuis l’été. Il y a aussi eu du Celtic et des Rangers, mais rien de plus. Un club de Premier League aussi. L’Angleterre serait bien.

Les supporters du Celtic demandent au club d’ignorer Fuchs

Photo de Ian MacNicol/.

Malgré des moments brillants ce week-end contre le Celtic, les fans sur les réseaux sociaux ne souhaitent pas que le club signe Fuchs gratuitement l’été prochain de Dundee.

Voici ce que certains supporters avaient à dire sur les commentaires du milieu de terrain sur Twitter…

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Aucune chance. Rogic vient de mettre fin à la carrière du garçon aujourd’hui. – Dom (@rossidom86) 5 décembre 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

pic.twitter.com/IfnIz21RAi – le ralentissement (@DownturnThe) 5 décembre 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Le gars va faire des cauchemars à propos de Tom Rogic pendant un mois. – Framie (@martin_frame) 5 décembre 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Il ne s’en tirera pas avec le nombre de fautes qu’il commet à United – Owen McCusker (@OwenMcCusker4) 5 décembre 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Euh – Bhoy en rouge (@BhoyinRed) 5 décembre 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Soro mk2 Non merci – BobCrilly (@BobCrilly2) 5 décembre 2021

Dans d’autres nouvelles, « Insane »: les fans de Man City sont sans voix alors que le club bat un record de 141 ans