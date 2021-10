Les fans du juge Judy ont des questions après l’absence de l’huissier Byrd du nouveau spectacle

Avec les reportages faisant surface concernant l’huissier de longue date du juge Judy, Petri Hawkins Byrd, ne faisant pas partie de sa nouvelle émission télévisée IMDb, les fans de l’émission sont perplexes. La nouvelle émission du juge sarcastique, Judy Justice, commence à être diffusée le lundi 1er novembre et met en vedette un nouvel huissier nommé Kevin Rasco. La bande-annonce de la nouvelle émission présente également deux débutants : la sténographe judiciaire Whitney Kumar et l’assistante juridique Sarah Rose.

La raison pour laquelle Byrd n’a pas été sélectionné pour la nouvelle émission de son ancien patron est inconnue. Les deux ont travaillé côte à côte depuis le début de la carrière télévisuelle de Judge Judy. Ils se sont rencontrés alors qu’ils travaillaient ensemble dans le système judiciaire de la ville de New York en 1985. Il a écrit au juge une lettre en apprenant qu’elle mettait ses talents à la télévision pour la féliciter et a plaisanté en disant qu’il était disponible pour travailler / depuis lors, il est aux côtés du juge Judy côté pendant 12.500 cas.

Le juge Judy est généralement coriace, mais a un faible pour Byrd. elle a déclaré dans une déclaration au Chicago Sun-Times : “C’est un professionnel accompli qui sait comment une salle d’audience doit être gérée. Byrd a une voix formidable, est un conteur formidable et est généreux de son temps et de son talent envers de nombreuses organisations dignes .” Mais les fans sont énervés de ne plus voir le duo dynamique ensemble et partagent leur déception sur les réseaux sociaux.

C’était peut-être une rupture à l’amiable

“J’espère qu’il a pris sa retraite et qu’elle ne lui a pas donné la botte. Parce que ce serait terrible”, a ajouté un autre utilisateur de Facebook.

Vers de grandes choses

“Tout au long de sa carrière dans la série, il est devenu millionnaire. Il est proche de la retraite, mais je suis sûr qu’il recevra des offres pour faire d’autres choses”, a écrit un autre sur Facebook. Byrd avait précédemment déclaré au Chicago Sun-Times qu’il était plus que reconnaissant depuis 25 ans dans l’émission.

Une belle paire

“J’espère bien que ce n’est pas vrai. Ils étaient amis et travaillaient bien ensemble”, a écrit un autre sur Facebook.

Personne ne comparera

“C’est nul, ils forment une si bonne paire”, a commenté un utilisateur de Facebook sur le rapport de PopCulture. L’alchimie entre la juge Judy et Byrd est indéniable.

Peut-être que ce n’était pas la décision du juge Judy

Pour la défense du juge Judy, ce n’est pas elle la patronne ici, c’est le réseau. Le baliff de longue date du juge Judy a démarré après 25 anshttps://t.co/uMK6FI5JAr – Dick Sargent (@kaanapali2) 4 octobre 2021

Un utilisateur de Twitter fait valoir que l’absence de Byrd pourrait être une chose sur laquelle la juge Judy n’avait aucun contrôle. Cela aurait pu être une décision du réseau.

