Les fans du Kansas ont scandé « SEC » pour se moquer du Texas après avoir battu les Longhorns

Il y a sept ans, l’entraîneur-chef des Kansas Jayhawks, Lance Leipold, battait des programmes comme Waldorf et Macalester en tant que leader de la puissance de la division III Wisconsin-Whitewater. Samedi, il a décroché une victoire contre le Texas de sang bleu de Division I.

À Austin.

En heures supplémentaires.

En tant que fidèles de Jayhawk, stimulés par la promesse d’une équipe qui a battu le Dakota du Sud lors de la semaine 1 et personne d’autre – bien qu’ils aient donné une course à l’Oklahoma – ont scandé avec dérision « SEC » aux Longhorns.

Le Texas est sur le point de quitter le Big 12, et toute confrontation future avec le Kansas, pour la Conférence du Sud-Est en 2025. L’UT a tout le temps de venger cette défaite contre une conférence non rivale. Cela n’aura pas d’importance. Le Kansas aura toujours ceci :

Les fans du Kansas scandaient SEC au Texas. pic.twitter.com/TsbL4EbJlN – GIF de baseball (@gifs_baseball) 14 novembre 2021

C’était la première victoire du Kansas contre un adversaire de FBS depuis sa victoire sur Texas Tech en 2019. Ce n’était pas sans drame.

Une avance précoce de 14-0 s’est transformée en une égalité de 14-14 alors que l’équipe de Steve Sarkisian semblait avoir redressé son navire et au moins faire allusion à son statut de favori à 31 points. Le Kansas ne voyait pas les choses de cette façon ; un pick-six a plafonné une période de 85 secondes qui a vu KU marquer 21 points consécutifs et pousser une avance de 35-14 à la mi-temps.

JACOBEE BRYANT PICK SIX !!!! Le KANSAS MÈNE LE TEXAS 35-14 pic.twitter.com/GhdPLwTfXY – 247Sports (@247Sports) 14 novembre 2021

Les Jayhawks détenaient une avance de deux possessions au quatrième quart, mais les Longhorns sont revenus en arrière pour marquer un touché tard. Tout semblait être perdu lorsque le quart-arrière de l’UT Casey Thompson a lancé une interception dans la zone de but avec un retard de 49-42 avec 1:10 à jouer, mais le Kansas est sorti à trois dans le drive qui a suivi. Le botté de dégagement qui a suivi 13 yards net, et trois jeux et un touché plus tard, ces deux équipes ont été fixées pour les prolongations à 49-all.

Le Kansas a remporté le tirage au sort, a différé et a regardé les Longhorns marquer en premier. Ensuite, le talonneur Devin Neal a attendu son heure, s’est écrasé dans la zone des buts et a mis la décision entre les mains de Leipold dans un match 56-55. L’entraîneur-chef vétéran – le plus victorieux de l’histoire de l’Université de Buffalo en seulement six saisons là-bas – a opté pour une conversion de deux points à faire ou à mourir. L’arrière de 255 livres Jared Casey a rendu son risque valable:

LE KANSAS BAT LE TEXAS À AUSTIN ! ?? Les Jayhawks gagnent sur une conversion de 2 points en prolongation ! (via @SportsCenter) pic.twitter.com/lQ280S69iw – NBC Sports (@NBCSports) 14 novembre 2021

Boom. Le Kansas passe à 2-8. Le Texas ajoute un nouveau souvenir à son mur de regrets. Les régents qui ont embauché Leipold gagnent leur scotch. Les fans de Jayhawk, seuls sur une île pour commencer la soirée, scandent SEC devant un Darrell K. Royal Stadium qui se vide rapidement.

Règles du football universitaire.