Les fans du prince Harry et de Meghan Markle s’en prennent à la famille royale «inquiète» après Vax LIVE | Royal | Nouvelles

Le prince Harry prononce un discours lors du concert Vax Live de Global Citizen

Le prince Harry a occupé le devant de la scène lors du VAX Live: The Concert to Reunite the World de Global Citizen, un événement en direct mettant en vedette des artistes, des politiciens et des personnalités de premier plan visant à voir les vaccins COVID-19 distribués dans le monde entier. Et il a été accueilli par une ovation debout de la part du public en direct.

La réaction positive du public, composé uniquement de personnes entièrement vaccinées, y compris des travailleurs de première ligne, a conduit certains des fans du duc et de la duchesse de Sussex à affirmer que le succès de Meghan et Harry à l’étranger sera un sujet de préoccupation pour la famille royale.

Un utilisateur de Twitter a partagé un clip montrant le prince Harry accueilli avec une ovation debout et des acclamations bruyantes, ajoutant: «Cette réaction du prince Harry en Californie à #VaxLive est vraiment quelque chose.

“Je doute que quelqu’un d’autre que la reine ou sa défunte mère obtienne la même chose.”

En retweetant ce message, un fan de Meghan et Harry a écrit: «Le duc et la duchesse de Sussex sont à l’échelle mondiale, loin de notre petite Grande-Bretagne.

Le succès du prince Harry aux États-Unis est une source de préoccupation pour la famille royale, selon les fans des Sussex (Image: GETTY)

Le prince Harry a prononcé un discours lors de Vax Live (Image: GETTY)

“Maintenant YouGov, pouvez-vous faire un sondage auprès du couple royal le plus populaire au monde? Je suis le meilleur couple.”

L’utilisateur de Twitter a fait référence à une récente enquête menée par YouGov qui a montré que Meghan et Harry sont les seuls membres clés de la famille royale qui ont récemment vu leur popularité diminuer au Royaume-Uni entre la mi-mars et le mois d’avril.

Un autre utilisateur de Twitter a déclaré: “Voilà la réaction qui inquiète la famille #royal. Tout le monde aime #HarryandMeghan”.

Un troisième a déclaré: “C’est vrai et c’est pourquoi sa famille est jalouse #PrinceHarry #ServiceisUniversal #VaxLive”.

Le prince Harry a parlé de l’égalité des vaccins et a félicité les travailleurs de première ligne lors de son discours à Vax Live (Image: GETTY)

Finalement, un autre a dit: “C’EST CE QUI FAIT LA PEUR DE LA FAMILLE ROYALE #PrinceHarry #VaxLive #ServiceisUniversal”.

De nombreux fans du duc et de la duchesse de Sussex ont utilisé le hashtag #ServiceIsUniversal pour montrer leur soutien à Harry.

Cette phrase faisait référence à la brève déclaration publiée par Meghan et Harry en février après que la reine eut annoncé qu’on leur avait demandé de rendre leurs patronages royaux car “en s’éloignant du travail de la famille royale, il n’est pas possible de continuer à assumer ses responsabilités et ses devoirs. qui viennent avec une vie de service public ».

Suggérant qu’ils n’étaient pas d’accord avec la reine, Meghan et Harry ont répondu: “Nous pouvons tous vivre une vie de service. Le service est universel.”

Le prince Harry vit maintenant en Californie avec Meghan Markle (Image: GETTY)

Le prince Harry et Meghan Markle ne travaillent plus dans la famille royale (Image: GETTY)

Un partisan des Sussex a écrit: “#PrinceHarry démontrant que #ServiceisUniversal #VaxLive”

D’autres fans des Sussex ont fait valoir que la sortie de la firme de Meghan et du prince Harry marque une perte pour la famille royale mais un gain pour le reste du monde, et les États-Unis en particulier.

L’un d’eux a tweeté: “Votre perte est notre gain, le gain du monde entier. Respecté, aimé et pas de racisme vil repéré.”

Un autre a déclaré: “Un bon rappel de l’interdépendance de l’humanité. Inspiré de voir la détermination de Harry et Meghan à utiliser leur influence pour un travail mesurable et percutant qui aura des avantages tangibles pour les gens à l’échelle mondiale.

Le prince Harry et Meghan Markle se sont mariés en 2018 (Image: EXPRESS)

“La perte de la famille royale est le gain du monde. #ServiceisUniversal”

Un troisième a ajouté: “Oui, l’Angleterre, c’est ainsi que l’Amérique a traité l’un des vôtres. Dommage que vous ne puissiez pas faire la même chose pour l’un des nôtres.”

Un autre a écrit: “#PrinceHarry est définitivement le leader sur la scène mondiale”.

Le prince Harry a fait sa première apparition publique aux États-Unis depuis les funérailles de son grand-père, le prince Philip.

Meghan, qui est enceinte du deuxième enfant du couple, n’était pas avec lui sur scène, mais apparaîtra dans un message vidéo lors de l’événement diffusé le 8 mai.

Le duc et la duchesse de Sussex ont soutenu Vax Live en tant que présidents de campagne.

Meghan Markle apparaîtra dans un message vidéo lors de Vax Live le 8 mai (Image: GETTY)

Dans son discours rugissant, Harry a salué le personnel de première ligne pour le travail qu’ils continuent de faire, en disant: «Ce soir, c’est une célébration de chacun de vous ici, des travailleurs de première ligne vaccinés dans le public et des millions de héros de première ligne à travers le monde.

«Vous avez passé l’année dernière à vous battre avec courage et altruisme pour nous protéger tous.

“Vous avez servi et sacrifié, vous vous êtes mis en danger et vous avez agi avec bravoure, en connaissant les coûts. Nous vous devons une incroyable dette de gratitude.”

Il a également parlé de l’égalité des vaccins, en disant: “Nous ne pouvons laisser personne de côté. Nous en profiterons tous, nous serons tous plus en sécurité, lorsque tout le monde, partout, aura un accès égal au vaccin.”