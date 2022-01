Les fans du prince Harry et de Meghan scandalisés alors que Piers Morgan promet de se venger rapidement de Duch | Royale | Des nouvelles

La nouvelle survient alors que la personnalité de la télévision controversée et à la gâchette Twitter a proféré des menaces contre la duchesse, suggérant qu’elle va avoir une « mauvaise surprise ». M. Morgan a promis de mener une attaque cinglante contre la duchesse de Sussex dans sa nouvelle chronique dans The Sun, promettant d’avoir le dernier mot sur Meghan.

Cependant, les fans du couple royal ont remis à sa place l’ancien hôte franc de Good Morning Britain.

S’adressant à Twitter pour exprimer sa fureur contre la star de la télévision, Arizona Native a déclaré: « C’est une blague. Souvenez-vous des commentaires sur Meghan Markle.

Energetic Psyche a dit : « Écoutez Piers, vous avez beaucoup plus de haineux que de gens qui vous aiment, c’est un fait. »

Ils ont fini par dire : « Tu es autant détesté que Tony Blair. »

Come with Me a commencé à s’attaquer à l’immaturité de M. Morgan en disant: «Il est difficile de vous prendre au sérieux en tant qu’homme depuis que Meghan Markle vous a fantôme et que vous avez agi comme un petit garçon blessé lol Faites pousser une paire de Piers et arrêtez. Arrête. »

Frank Carson a bien résumé le débat en disant : « Pour quelqu’un qui n’est pas d’accord avec le fait que des personnes soient annulées, Piers Morgan bloque très rapidement n’importe qui sur Twitter.

Piers a quitté GMB en mars dernier au milieu d’une dispute et d’une réaction furieuse à propos de sa couverture de la duchesse de Sussex, Meghan Markle, et de son interview d’Oprah Winfrey aux côtés de son mari, le prince Harry, le duc de Sussex.