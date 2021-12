Les fans d’un scandale très britannique regrettent d’avoir vu un épisode torride avec les parents

Les fans ne savaient pas à quoi s’attendre, mais à peu près sûr que ce n’était pas ça (Photo: BBC)

A Very Britsh Scandal de la BBC a fait ses grands débuts dimanche soir, mais certains téléspectateurs se sont retrouvés dans une position plutôt inconfortable après avoir regardé le premier épisode torride avec leurs parents dans la pièce.

Le livre en trois parties, écrit par Sarah Phelps, raconte l’ascension et la chute de Margaret Campbell, duchesse d’Argyll (Claire Foy), qui a été » suspendue pour sécher » par la presse après une bataille de divorce très publique avec son mari Ian Campbell ( Paul Bettany).

Parlant de la nouvelle série, Phelps a qualifié le drame d' »hommage » à la vie de Margaret.

Le premier épisode a vu Margaret et Ian avoir des relations sexuelles trois fois au cours des 30 premières minutes, et bien que la mini-série se concentre sur le sexe, la vengeance pornographique et le divorce amer de Margaret et Ian, cela n’a pas empêché d’exprimer leurs pensées sur Twitter.

Un fan a déclaré : » Regarder A Very British Scandal devant mes parents n’était pas la meilleure idée. Même à 37 ans, voir des scènes de sexe à la télévision avec eux dans la pièce est de toutes sortes gênant. Merci @PhelpsieSarah !’

Tandis qu’un autre était d’accord et a ajouté: « Regarder un scandale très britannique avec ma belle-mère et OH – je ne savais pas qu’il y aurait autant de sexe dedans – gênant. »

Comme des lapins, ooo matrone #AVeryBritishScandal — Princesse fraîche de Cumbernauldð????´ó ??§ó ??¢ó ??³ó ??£ó ??´ó ??¿ð????ªð????º (@ChloeToye92) 26 décembre , 2021

Ooooh euh mademoiselle ! Ce n’était pas la meilleure chose à regarder avec les parents. Mais merveilleux à regarder. Je ne peux pas croire que la reine soit si scandaleuse ! #AVeryBritishScandal – Shelina (@shelo9) 26 décembre 2021

Je suis peut-être un adulte de 40 ans, mais apparemment, je ne peux toujours pas m’asseoir confortablement dans la même pièce que mes parents pendant qu’il y a des trucs sexuels à la télévision. Surtout parler de singes qui se doigtent ð??????ð??????ð?????? #AVeryBritishScandal – un d?????? ré?????? pour Très ð??????â???? (@hail2thetealeaf) 26 décembre 2021

Regarder A Very British Scandal devant mes parents n’était pas la meilleure idée. Même à 37 ans, voir des scènes de sexe à la télévision avec eux dans la pièce est de toutes sortes gênant. Merci @PhelpsieSarah ! — Chris-tmas ð????³ï¸??â????ð??????ð????ªð????º (@strutcakes) 26 décembre 2021

Regarder A Very British Scandal avec ma belle-mère et OH – je ne savais pas qu’il y aurait autant de sexe dedans – maladroit ð????³ #JoinIn — Louise Teboul (@LouiseTeboul) 26 décembre 2021

Les scènes torrides surviennent après que Foy a décrit le processus de leur tournage comme « sombre » sur le podcast Woman’s Hour sur Radio 4.

S’adressant à l’animatrice Emma Barnett, elle a déclaré: « C’est une ligne très dure parce que vous vous sentez exploité lorsque vous êtes une femme et que vous devez effectuer de faux rapports sexuels à l’écran », a-t-elle expliqué.

« Vous ne pouvez pas vous empêcher de vous sentir exploité. »

« C’est sinistre, c’est la chose la plus sinistre que vous puissiez faire », a-t-elle ajouté.

« Vous vous sentez exposé. Tout le monde peut vous faire essayer de ne pas ressentir cela, mais c’est malheureusement la réalité.

Claire Foy a été félicitée pour son rôle de Margaret (Photo: BBC)

L’actrice de Crown a déjà reçu des critiques élogieuses pour son interprétation en tant que » Dirty Duchess « , mais la star pense que la vraie duchesse n’aurait pas été sa plus grande fan.

Claire a déclaré à Metro.co.uk et à d’autres médias : » Elle m’aurait détesté ! Elle aurait été consternée !

« Oh, mon Dieu, je veux dire, je peux presque l’entendre maintenant, cinglante… profondément, profondément déçue que ce soit moi et pas beaucoup d’autres personnes que je puisse nommer. »

Margaret, décédée en 1993, faisait régulièrement la une des journaux à l’époque et était célèbre pour son charisme, sa beauté et son style.

A Very British Scandal se poursuit lundi à 21h sur BBC One.

