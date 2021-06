Les fans écossais font des ravages à Londres alors que l’armée tartan inonde le West End – la police du Met est ignorée | Royaume-Uni | Nouvelles

On estime que 20 000 Écossais ont déjà fait le déplacement à Londres pour le match très attendu qui débutera à 20 heures à Wembley ce soir. En faisant le voyage, les fans ignorent les appels de la police du Met et du maire de Londres Sadiq Khan, qui ont exhorté les supporters à rester à l’écart. Mais l’avertissement est tombé dans l’oreille d’un sourd, les fans de football descendant en masse dans les rues de Londres cet après-midi, faisant la fête à Leicester Square et laissant les monuments de la capitale jonchés d’ordures.

Dans une déclaration de la Met Police, les fans ont été avertis de « se comporter avec respect » et de « rester socialement distants ». Mais l’avertissement ne semble pas avoir été pris en compte, car Leicester Square à Londres était rempli de fans – certains d’entre eux lançant des fusées éclairantes et chantant fort.

L’inspecteur en chef Joe Stokoe, porte-parole de l’opération de police du Met pendant l’Euro 2020, a déclaré : « Nous sommes ravis d’accueillir l’Euro à Londres. Les gens ont attendu longtemps que cela se produise et nous savons que tout le monde est très excité, nous demandons donc aux membres du public de prendre soin d’eux-mêmes et des autres et de profiter de l’occasion en toute sécurité et de manière responsable.

“Nos agents sont là pour s’occuper de vous, alors veuillez leur parler si vous avez des inquiétudes. Restez vigilant et signalez tout élément suspect à la police, et soyez également attentif au temps qu’il fait, qui ne devrait pas être bon.

« Il y aura bien sûr des gens à Londres qui ne regarderont pas le match et nous vous exhortons à considérer ces personnes et à vous comporter avec respect.

“Londres reste également dans une crise de santé publique. Il existe des directives gouvernementales et nous demandons aux gens de les suivre et de rester socialement distanciés.

« Nous avons des plans d’urgence pour faire face à un certain nombre d’incidents potentiels au fur et à mesure qu’ils surviennent, mais mon message est clair : si vous n’avez pas de billet pour les matchs, la fan zone ou officiellement réservé dans un pub, un bar ou un club, veuillez ne pas venir à Londres – vous pourriez finir par manquer le match.

“Hier soir, nous avons pris la précaution d’émettre une ordonnance de dispersion en vertu de l’article 35 qui est en vigueur jusqu’à 15h00 le samedi 19. Nous avons mis en place un plan de police flexible pour réduire la probabilité de crime, de désordre et de comportement antisocial.”

George Galloway, l’un des principaux critiques de l’indépendance écossaise, a condamné les actions des fans écossais.

Il a écrit sur Twitter : “Je déteste tout ce qui concerne le nationalisme écossais.

“Je suis consterné par certaines scènes à Londres.

“Je déteste ce que les séparatistes ont fait à mon pays.

“Mais ce soir, je soutiens l’Écosse jusqu’au bout et de tout mon cœur brisé.”

La soi-disant armée tartan est arrivée à Londres hier après-midi et s’est rassemblée dans le West End à partir de 15 heures.

Des fans ont été aperçus en train de faire la fête à la fontaine William Shakespeare à Leicester Square hier après-midi, qu’ils ont transformée en un bain moussant géant.

La police du Met a émis hier un ordre de dispersion de 48 heures, qui dure jusqu’à 15 heures samedi.

Scotland Yard a émis l’ordonnance de dispersion en vertu de l’article 35 en prévision d’un « comportement antisocial ».

L’ordonnance donne aux agents de police et aux agents de soutien communautaire de la police le pouvoir d’exclure une personne d’une zone pendant 48 heures avec l’autorité d’un inspecteur.

M. Khan avait exhorté les supporters sans billet à « apprécier le jeu depuis l’Écosse » car il craignait qu’un afflux important de personnes ne provoque un « risque sérieux » de propagation de Covid-19.

Le Premier ministre écossais Nicola Sturgeon est sous pression pour condamner le comportement des fans écossais.

Elle fait face à des accusations de double standard de la part de certains utilisateurs de médias sociaux qui ont affirmé que le Premier ministre s’exprimerait s’il s’agissait de supporters anglais en Écosse – ou même de supporters des Rangers à Glasgow.

Un utilisateur de Twitter a fulminé: “Pas un murmure sur le potentiel de tuer des milliers de personnes avec la propagation de Covid à la suite de la descente de 30 000 personnes à Londres et du retour en Écosse.

“Sturgeon a été très silencieux, mais soyez assurés que s’il s’agissait de fans anglais à Glasgow, elle donnerait des coups de pied.”

Un autre a écrit: “Si autant de fans anglais étaient descendus en Écosse sans billets, je suis sûr que Nicola Sturgeon aurait beaucoup à dire et continuerait de le dire.”