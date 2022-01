Les fans écrasent Joe Judge après un appel de jeu pathétique

Joe Judge est l’un des entraîneurs de la NFL qui pourrait bientôt être sans emploi. Si la propriété des Giants avait besoin de plus de raisons pour se débarrasser d’un gars qui n’a remporté que neuf matchs en deux ans, tout ce qu’ils avaient à faire était de voir cet appel de jeu boiteux par Judge dans le match insensé de dimanche contre Washington.

Cet appel de jeu était absolument pathétique, époustouflant, triste, dégoûtant et horrible.

Les Giants faisaient face aux 3e et 9e de leur propre ligne de 4 yards lorsque Judge a décidé de lancer un sneak QB. Un sneak QB assez évident. Celui que vous verriez si vous étiez sur la ligne des 1 yards et que vous essayiez simplement de sortir de votre propre zone de but.

Regarde ça:

Je veux dire quoi?

Les fans ont à juste titre écrasé Judge pour cela.