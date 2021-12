Les fans écrasent la réaction sarcastique de Kirk Herbstreit à Cincinnati faisant le CFP

Les Bearcats de Cincinnati sont entrés dans l’histoire dimanche, devenant officiellement la première équipe d’une conférence du groupe des cinq à percer et à atteindre les éliminatoires du football universitaire. Et au cours de ces sept dernières séries éliminatoires avec uniquement des équipes de conférence de puissance, les fans se sont plaints de la façon dont le processus a exclu les équipes du groupe des cinq par conception.

Kirk Herbstreit d’ESPN, cependant, a utilisé l’émission de sélection de dimanche comme une opportunité pour tirer sur les fans qui ont exprimé leurs réelles inquiétudes concernant la sélection des éliminatoires du football universitaire. En voyant les Bearcats arriver au n ° 4 pour affronter l’Alabama, le meilleur, Herbstreit a déclaré: «Mais je suis confus. Qu’en est-il de ce récit dans lequel le Groupe des Cinq n’était pas autorisé à entrer ? »

Cela ne pouvait tout simplement pas être plus fallacieux que cela, et c’était le genre de commentaire qui ressemblait plus à des relations publiques pour le comité de sélection qu’à une véritable tentative d’analyse. Après tout, s’il faut huit ans pour qu’une équipe du Groupe des cinq participe aux éliminatoires, ce n’est clairement pas un processus inclusif.

De plus, le comité n’a pas seulement fait une exception cette année par respect pour Cincinnati. Ils ne pouvaient tout simplement pas justifier de mettre une équipe devant Cincinnati après la défaite d’Oklahoma State contre Baylor (et la victoire face à face de Cincinnati contre Notre Dame). Ils auraient essayé de laisser Cincy de côté si les Cowboys avaient remporté ce match pour le titre Big 12, et Herbstreit devait le savoir aussi.

Pas étonnant que les fans de football universitaire n’aient pas réagi gentiment à ce commentaire.

C’est ainsi que Twitter a réagi



Ce n’était pas du tout un bon coup d’oeil.