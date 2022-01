Les fans en colère contre la performance de Marcus Rashford contre Aston Villa – Man United News And Transfer News

Marcus Rashford a réalisé une performance lamentable ce soir alors que Manchester United avait du mal à vaincre Aston Villa 1-0 à Old Trafford.

L’homme anglais a manqué de forme et de confiance toute la saison, mais c’était sans doute sa pire performance jusqu’à présent et il avait l’air visiblement mécontent tout au long du match et sur le banc après avoir été remplacé à la 86e minute.

Les fans se sont tournés vers les médias sociaux après le match pour exprimer leurs frustrations face aux dernières performances médiocres de Rashford et à son langage corporel médiocre. Commentaires inclus :

@MarcusRashford, tu sais que tu as le droit d’aller au ballon, n’est-ce pas ? Plus de 100 000 £ par semaine et vous ne bougerez même pas, peut-être juste un petit sprint non ? Ce n’est pas parce que vous aidez des œuvres caritatives en dehors du terrain que vous devez également être caritatif. pic.twitter.com/WFaPMfxmcr – ODJamie (@JayOD89) 10 janvier 2022

Pas rashford. Frère a besoin d’une thérapie – Brañded Nehyx (@brandednehyx) 10 janvier 2022

L’attitude de Rashford pue d’ailleurs, la frustration à l’intérieur du sol était claire, je ne sais pas quel est le problème avec lui en ce moment mais il doit régler le problème. A besoin d’un banc. #MUFC – steve mc (@mufcstemanc) 10 janvier 2022

en fait je me sens mal pour rashford… c’est plus qu’une simple baisse de forme – conor (@conorn_) 10 janvier 2022

Man United a eu beaucoup de chance ce soir. Watkins frappant le bar et Villa ayant 2 buts refusés, tbh Villa aurait dû passer. Déçu par la performance de Rashford ce soir, il était très léthargique, aurait pu poursuivre et avoir tapé plusieurs fois, pas assez #MUNAVL – Dan Barton (@energytwilight1) 10 janvier 2022

J’aime Marcus Rashford en tant que joueur, mais s’il ne peut pas jouer la tête haute, il ne devrait pas jouer. Vous avez le contrôle total de votre attitude et de vos efforts, aucune excuse n’est valable pour jouer avec abattement. Les premières incursions étaient prometteuses, puis le retour aux mêmes vieilles bouderies, tête baissée. – Peter Martin (@odysseus9) 10 janvier 2022

Quelque chose ne va pas avec Marcus Rashford et j’espère vraiment qu’il reviendra à son ancien moi… le garçon est un monstre et l’un des nôtres #Rashford – Prashanth Nair (@reddevil07nair) 10 janvier 2022

100% sûr que tout le monde veut que Rashford réussisse. La vérité est que ses performances sont horribles depuis des années – Poncho Long (@jalapeno2096) 10 janvier 2022

Bruno aurait remporté le Ballon d’Or si Rashford était un bon finisseur 😂 – akkidie (@akkidie1) 10 janvier 2022

Avec Anthony Martial cherchant à partir et Jadon Sancho ayant du mal à s’adapter à la Premier League, l’aile de United – qui semblait faire l’envie du monde au début de la saison – commence à avoir l’air très élimée et il faut espérer que Rashford peut bientôt retrouver la forme – et le plaisir de son jeu.