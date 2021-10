Les fans en colère contre les arbitres manquant évident Dak Prescott TD

Dak Prescott et les Cowboys de Dallas affrontent actuellement Mac Jones et les Patriots en Nouvelle-Angleterre et il semblait bien que les arbitres avaient raté un TD évident qui aurait donné l’avance aux Cowboys à la mi-temps.

Tout s’est passé dans les dernières minutes du deuxième quart lorsque les Cowboys sont descendus jusqu’à la ligne de 1 yard des Patriots. Prescott a appelé un QB furtif et a semblé avoir plus de la moitié de son corps à travers la ligne de but pour un touché.

Mais les arbitres ont dit qu’il était à court de la zone des buts et qu’ils n’ont même pas revu le jeu. Prescott a ensuite tâtonné sur le jeu suivant et les Patriots ont récupéré pour prendre une avance de 14-10 dans la pause.

Cela ressemblait à un TD :

Des jeux comme celui-ci sont la raison pour laquelle une puce informatique sera éventuellement mise dans le football pic.twitter.com/tTJHnL2fyR – Jon Machota (@jonmachota) 17 octobre 2021

C’est un touché, mais même si vous voulez le décider juste pour une raison quelconque, le ballon doit être placé là où se trouve la hanche de Dak Prescott. Il a été placé là où sont ses pieds. pic.twitter.com/GOgteQPEdc – Arash Markazi (@ArashMarkazi) 17 octobre 2021

Pas génial!

Twitter a eu des réactions :