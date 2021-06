Les fans entrent en collision alors que le vétérinaire du MCU, Dave Bautista, célèbre son adhésion à Jason Momoa d’Aquaman pour la série Apple +

in

Comme en témoigne ce tweet, Dave Bautista semble aimer jouer aux côtés de la star d’Aquaman. Jouer aux frères dans une série Apple+ n’est pas si loin. Il n’est pas trop difficile de voir Dave Bautista et Jason Momoa jouer des frères et sœurs, étant donné leurs personnalités et leurs antécédents similaires. Mais à un niveau différent, les deux acteurs sont des cercles hollywoodiens similaires depuis des années. Donc, jouer à des frères capricieux dans une dystopie de science-fiction n’est pas trop tiré par les cheveux.