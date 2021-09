Les fans et amis célèbres célèbrent le 70e anniversaire de Mark Hamill .

Marc Hamill est une icône de la culture populaire depuis près de 45 ans, ce qui vient avec le territoire lorsque vous jouez le rôle principal dans l’un des blockbusters les plus importants, les plus influents, les plus populaires et les plus appréciés que l’industrie ait jamais vus. Cela étant dit, on pourrait dire que l’ère des médias sociaux a vu la popularité de l’acteur atteindre de nouveaux sommets.

Son jeu Twitter effacé et souvent hilarant a fait de son fil un moment fort pour des millions d’adeptes, et il est plus qu’heureux de se moquer de lui-même et de la franchise qui a fait de lui un nom connu. Hier marquait le 70e anniversaire de Hamill, et comme vous pouvez le voir ci-dessous, les fans et les amis célèbres ont rendu hommage à l’ancien Luke Skywalker sur les réseaux sociaux.

Joyeux anniversaire, Marc ! Reconnaissants pour notre amitié et notre collaboration – de là à ici. Je le vois partout où je vais lors d’apparitions personnelles, à quel point vous comptez pour beaucoup. 🙏🏼🥳❤️ @HamillHimself pic.twitter.com/VuqaL46Gxz – John Wesley Shipp (@JohnWesleyShipp) 25 septembre 2021

Alors que Guerres des étoiles a toujours et sera toujours l’aspect déterminant de la carrière de Hamill, il est également l’un des acteurs de voix les plus grands et les plus accomplis de l’ère moderne. Batman: The Animated Series a transformé son interprétation du Joker en l’une des meilleures versions de tous les temps, et plus récemment, son Skeletor était un élément de Masters of the Universe: Revelations de Kevin Smith qui n’a pas divisé les opinions.

Son camée dans la finale de la saison 2 de The Mandalorian a fait s’effondrer Internet et a prouvé que la popularité de l’un ou l’autre Marc Hamill ou Luke Skywalker n’a pas diminué du tout, même quatre décennies et n’a pas changé après avoir fait irruption pour la première fois sur la scène.