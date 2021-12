Les fans et amis disent au revoir à Verónica Forqué au Théâtre espagnol

15/12/2021 à 22:53 CET

.

Collègues de profession, amis, représentants institutionnels et des centaines d’admirateurs ont assisté ce mercredi à la chapelle en feu de Verónica Forqué installée au Théâtre espagnol pour se produire Hommage et au revoir à l’une des actrices espagnoles les plus appréciées et reconnus par le public et par leur syndicat.

Pedro Almodóvar, Paco León, Aitana Sánchez Gijón, Maribel Verdú, Susi Sánchez, María Barranco, Antonio Resines, Tito Valverde ou José Luis Gómez et des représentants politiques tels que le ministre de la Culture, Miquel Iceta ou le président de la Communauté de Madrid, Isabel Diaz Ayuso sont quelques-unes des personnalités qui sont passées par la veillée, ouverte de onze heures du matin jusqu’à quatre heures de l’après-midi.

« Un mythe » du cinéma espagnol

Presque tout le monde se souvient de Forqué, un « mythe » du cinéma espagnol, pour son sourire et sa joie, mais la tristesse et le choc ont été les sentiments dominants pour la mort du protagoniste de titres tels que « La vida Alegre », « Sé infidèle et don Ne cherchez pas avec qui « ou » Kika « , qui s’est suicidée lundi dernier à l’âge de 66 ans.

Le cercueil avec sa dépouille mortelle est arrivé au théâtre après 10h30 devant une importante congrégation de caméras et de spectateurs et s’est installé sur scène entouré de huit couronnes de fleurs envoyées par le ministère de la Culture, l’Académie du cinéma, la société de production El Deseo, la SGAE, collègues et amis, tout en des images de l’actrice ont été projetées sur grand écran.

A l’intérieur de l’enclos, la fille de Verónica Forqué, María Forqué, restée dans un salon privé entourée d’amis et loin de la presse, a confirmé à Efe un porte-parole du Théâtre espagnol. Ses amis les plus proches ont également eu l’occasion de veiller sur elle mardi au salon funéraire de San Isidro.

« Une sorte d’ange »

Almodovar, qui l’a présentée dans des films comme « Qu’ai-je fait pour mériter ça ? et « Kika », s’est souvenu d’elle comme « une actrice extraordinaire » et « une très bonne personne, une sorte d’ange » et Il a reconnu qu’il était « la dernière personne » qui aurait imaginé avec cette fin.

« La Veronica dont je me souviens était une Veronica très heureuse et accomplie tant sur le plan professionnel que personnel », a-t-elle assuré et regretté que le temps ne l’ait pas bien traitée après la séparation d’avec son mari, le réalisateur Manuel Iborra, et la mort de son frère unique.

« Je pensais avoir plus qu’assez d’armes pour lutter contre ces problèmes mais la réalité nous dit non », a-t-il déclaré et s’est montré réticent à admettre que « personne n’aurait pu faire quelque chose » pour l’en empêcher à cette fin.

Le ministre de la Culture, Miquel Iceta, voulait célébrer « la vie et l’œuvre » de Verónica Forqué, « témoignage d’un bon travail et de toute une époque » et a demandé de réfléchir sur « ce que nous devons faire ensemble pour mieux prendre soin de nous », d’être « conscient que parfois, les forces ne suffisent pas pour résister » et la solidarité est nécessaire le reste.

Dans le même ordre d’idées, l’acteur Carmelo Gómez a souligné que cette phrase que Forqué a prononcée lorsqu’il a pris sa retraite il y a quelques mois du programme « Masterchef Celebrity », « Je n’en peux plus », devrait « nous faire réfléchir à ce que monde dans lequel nous sommes. »

Ses collègues du programme tels que le chef Pepe Rodríguez, le designer Edu Navarrete ou la présentatrice Samantha Vallejo Nájera, ont également assisté à l’hommage. Rodríguez, visiblement ému, a souligné que toute l’équipe « l’aimait » et « prenait soin d’elle ».

Paco León n’a assisté qu’à la première heure du matin et plus tard accompagné de sa mère Carmina Barrios, qui a également participé au programme TVE. « Le bonheur est l’un des plus beaux cadeaux que l’on puisse avoir et elle l’a eu », a résumé l’acteur et réalisateur sévillan.

Le président de l’Académie du cinéma Mariano Barroso, le maire de Madrid José Luis Martínez Almeida, les actrices Natalia Menéndez et Antonia San Juan, le chanteur Massiel, l’écrivain et politicienne Marta Rivera de la Cruz et la designer Elena Benarroch ont été d’autres. personnalités qui ont fait aujourd’hui leurs derniers adieux à l’actrice madrilène.

Son corps a été voilé hier par sa famille et ses amis les plus proches au salon funéraire de San Isidro, où ils se sont rendus Silvia Abascal, Antonio Resines, Ana Belén, Belén Cuesta, David Bustamante, Cayetana Guillén Cuervo, Miki Nadal, Terelu Campos et Pepón Nieto.

Le Théâtre espagnol était une scène spéciale pour l’actrice, qui a joué dans « Doña Rosita » dans un montage de Miguel Narros, et en 2020, elle est devenue la metteure en scène de la pièce « L’espagnol, Franco est mort ».