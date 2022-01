Les fans et les joueurs rendent hommage lors du dernier match à domicile

Lundi sera le dernier match à domicile de Ben Roethlisberger à Pittsburgh. Peut-être. Plus que probablement, en fait, si les réactions des fans et des joueurs des Steelers sont une indication.

La carrière de Roethlisberger dans la NFL a duré 18 saisons depuis qu’il a joué le quart-arrière de Pittsburgh en 2004. À 39 ans, le match de lundi contre les Browns de Cleveland sera très probablement son dernier devant les fans de Pittsburgh, car son contrat d’un an sera expirer à la fin de la saison.

C’est une période douce-amère pour les fans de Pittsburgh, car Roethlisberger a remporté deux Super Bowls (2006, 2009) dans la ville après plus de 245 matchs joués avec la franchise. Roethlisberger est six fois Pro Bowler, deux fois vainqueur du titre des verges par la passe de la ligue, et a réussi 416 touchés avant le match de lundi.

D’un autre côté, cependant, la force des bras de Roethlisberger l’a clairement abandonné au fil des ans, cette saison culminant avec un record de 7-7-1 avec les séries éliminatoires presque hors de portée. Cela a été difficile de voir Roethlisberger décliner de cette façon, mais lundi lui donnera l’occasion de dire au revoir aux fidèles de Pittsburgh une dernière fois.

Voici toutes les meilleures réactions des joueurs et des fans des Steelers au dernier match à domicile de Roethlisberger à Pittsburgh.

