Les fans et les stars réagissent après que Disney ait apparemment abandonné le célèbre nom du navire de Boba Fett

Star Wars est une propriété très appréciée dans le monde entier et qui suscite de nombreuses attentes de la part des fans. Ainsi, certains auront forcément des réponses mitigées lorsque quelque chose au sein de la franchise est modifié et, malheureusement, cela peut parfois conduire à la controverse. Récemment, il a été signalé que le navire appartenant au chasseur de primes Boba Fett, connu sous le nom d’Esclave I, serait appelé « Vaisseau spatial de Boba Fett » à l’avenir. Maintenant, les fans et une star de la franchise ont réagi au changement via les réseaux sociaux.