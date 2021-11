Les fans exigent que Harry Maguire soit abandonné après un autre mauvais affichage pour Man United – Man United News And Transfer News

Après une autre performance abjecte contre l’Atalanta hier soir, les appels sur les réseaux sociaux pour que le capitaine de Manchester United, Harry Maguire, soit abandonné sont de plus en plus forts.

Le skipper ressemble à l’ombre du joueur qui a aidé l’Angleterre à la finale de l’Euro 2020 et a commis un certain nombre d’erreurs clés lors de plusieurs matchs cette saison.

Hier soir, il a joué Duvan Zapata pour le deuxième but de l’Atalanta et a réussi un hachage complet de l’interception.

Et avec United en difficulté dans l’ensemble, les fans perdent patience avec l’ancien homme de Leicester City, certains exigeant qu’il soit abandonné.

«Ce qui est ennuyeux dans la forme de Maguire, c’est que lorsque Lindelof et Varane seront de retour, il gardera toujours sa place dans le XI. Aucune responsabilité », a déclaré un fan, se référant à sa conviction que Solskjaer ne voudra pas laisser tomber l’homme anglais.

« Le seul match d’Eric Bailly cette saison était dans la Coupe Carabao contre West Ham, mais si ce match contre Atalanta était votre première fois à regarder Man United, vous penseriez qu’il est la signature de 80 millions de livres sterling. Des niveaux supérieurs à Harry Maguire », a déclaré un autre.

« Eric Bailly et Raphael Varane devraient être notre premier choix de paires de défenseurs centraux. Harry Maguire devrait être sur le banc », a commenté un troisième après la performance impressionnante de Bailly.

« Si Maguire n’était pas anglais, il nettoiera les chaussures d’Eric Bailly et lui apportera de l’eau après chaque match et entraînement. Penser qu’on lui a donné ce groupe de capitaine et qu’il l’a ENCORE vous dit tout ce que vous devez savoir sur Ole’ était l’opinion d’un autre fan.

« Ne vous inquiétez pas tout le monde, Harry Maguire jettera un œil à sa performance à temps plein, donc il n’y a vraiment pas lieu de s’inquiéter », a été le verdict plutôt sarcastique d’un autre supporter de United, faisant référence aux tweets et aux interviews d’après-match de Maguire lorsqu’il trotte. des mots à cet effet.

Des journalistes tels que Samuel Luckhurst de The MEN étaient d’accord avec les fans.

«C’était chaotique de Maguire. Défense horrible.

Maguire a également connu un début de saison très difficile, mais cela a été attribué aux séquelles de son arrestation et de sa condamnation pour voies de fait graves alors qu’il était en vacances à Mykonos, en Grèce – un verdict toujours en attente d’appel.

Cette saison, il n’y a pas de telles excuses – bien que se conduire mal pendant les vacances ne devrait peut-être pas être considéré comme une excuse acceptable de toute façon – et Maguire devrait déborder de confiance après l’Euro.

Ce serait un grand appel pour Solskjaer de laisser tomber son capitaine, mais avec son travail en jeu, le plus grand risque semble actuellement être de rester à ses côtés.