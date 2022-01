Les fans fatigués des Jaguars prévoient une invasion de clowns lors de la finale à domicile de l’équipe

Les fans des Jaguars sont parmi les fans les plus endurants et les plus éternels de la NFL, mais même eux ont leur point de rupture. La décision de licencier Urban Meyer a évité leur colère pendant quelques semaines, mais ils veulent plus de changement, et ça devient moche.

Lorsqu’il a été annoncé que le GM Trent Baalke avait le soutien du propriétaire des Jaguars, Shad Khan, les fans l’ont perdu. Bien que Baalke n’ait pas embauché Meyer, il n’était pas une sélection populaire au départ, et le jeu horrible de l’équipe sur le terrain est considéré comme endémique de la mauvaise gestion des Jaguars et un besoin de changement. Tout a commencé avec des fans partout sur Twitter qui ont changé leur photo de profil en un emoji de clown, avec la moustache signature de Khan.

Maintenant, les fans vont plus loin, prévoyant d’attirer l’attention de Khan et d’exprimer leur mécontentement dimanche en portant des costumes de clown et en organisant une « fête de clown ». On ne sait pas si cela suffira à inspirer le changement, mais au moins c’est une petite catharsis pour les fans qui ont tant supporté cette saison.

Que s’est-il donc passé pour en arriver là ? Eh bien, c’est plus une confluence d’années de frustration. Les fans des Jaguars ont toujours aimé Shad Khan et ce qu’il a fait pour la ville de Jacksonville, mais cette patience a maintenant disparu. Baalke était considéré comme une mauvaise embauche lorsqu’il a été annoncé après avoir été absent de la ligue pendant quatre ans, et rien de ce qu’il a fait n’a inspiré confiance.

Il fut un temps où Baalke était l’un des jeunes cadres sexy de la NFL. Promu directeur général des 49ers à l’âge de 47 ans, il engage Jim Harbaugh pour reprendre l’équipe et le duo connaît rapidement le succès. Cependant, il ne fallut pas longtemps avant que la paire ne s’affronte et que Harbaugh parte dans des circonstances controversées, les 49ers affirmant que c’était « mutuel », tandis que Harbaugh rejetait la faute sur l’ego de Baalke.

De là, l’équipe est tombée à l’eau. Baalke a embauché Jim Tomsula, ce qui a été un désastre et a suivi avec Chip Kelly – un autre gâchis, avant d’être licencié et d’être expulsé de la ligue. Les Jaguars pensaient désespérément qu’il pourrait également renverser l’équipe avec un autre entraîneur universitaire avec une histoire de succès, sauf qu’il a explosé.

Les nouvelles règles de la NFL ont permis aux Jaguars de commencer à interviewer des candidats entraîneurs il y a une semaine, mais certains des meilleurs candidats potentiels comme Byron Leftwich ont refusé d’interviewer jusqu’à la fin de la saison, et on pense que Baalke est l’une des raisons pour lesquelles il y a hésitation chez les futurs entraîneurs.

Maintenant, nous allons attendre et voir si la fête des clowns pousse Khan à changer. Ça va être un week-end bizarre de toute façon.