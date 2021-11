Les fans font la même blague après le vol de jeu de Jalen Reagor

Nelson Agholor n’est plus l’ennemi public n°1 à Philadelphie.

Les Eagles de Philadelphie ont perdu un match très gagnable et frustrant de 13-7 contre les Giants de New York dimanche. Jalen Hurts a eu une mauvaise performance avec trois interceptions sur des décisions très bizarres, mais une grande partie de la colère des fans de Philadelphie est maintenant dirigée contre le receveur large Jalen Reagor.

Dans la dernière minute du match avec les Eagles menés par six, Reagor n’a pas eu un, mais deux baisses cruciales sur les lancers qui auraient probablement entraîné des touchés. Le premier est venu sur un lancer de Hurts élevé sur le premier et le 10 avec une minute restante, qui a rebondi sur le casque et les mains de Reagor et est tombé incomplet.

Aurait dû être un TD sauf que Jalen Reagor a fait les choses de Jalen Reagor pic.twitter.com/mE4nHMP9VQ – Shane Haff (@HAFFnHAFF_TPL) 28 novembre 2021

Le second est survenu lors du dernier match des Eagles du match, alors que Hurts lançait une balle au milieu du terrain à Reagor à la ligne d’un mètre. Le ballon a touché Reagor dans ses mains mais a été abandonné, scellant le sort des Eagles ce jour-là.

Vous voulez savoir pourquoi je déteste Jalen Reagor ? Jalen Hurts a mis le ballon dans ses mains dans la zone des buts 2 fois en 4 jeux. Les deux gouttes. pic.twitter.com/90P1BItfyI – Shane Haff (@HAFFnHAFF_TPL) 28 novembre 2021

Dire que les fidèles de Philly sont en colère contre Reagor serait… un euphémisme. Cependant, tout le monde avait la même blague prête à partir après la défaite, rappelant le penchant d’Agholor à laisser tomber des ballons de football pendant son séjour avec les Eagles, qui a engendré son propre mème en 2019.

Ces deux baisses de Reagor étaient pires que tout ce que Nelson Agholor ou JJ Arcega-Whiteside ont jamais fait pour les Eagles. – Jimmy Kempski (@JimmyKempski) 28 novembre 2021

Nous n’avons jamais su à quel point nous l’avions bien avec Nelson Agholor – Dan McQuade (@dhm) 28 novembre 2021

Jalen Reagor est le nouveau Nelson Agholorpic.twitter.com/CSeD68PuvM – Le réseau d’action (@ActionNetworkHQ) 28 novembre 2021