Les fans frappés par la conversation controversée de Katie et Greg “After the Final Rose”

Lundi soir, la dernière saison de The Bachelorette s’est terminée. Lors de la finale, Katie Thurston a éliminé Justin Glaze, ce qui signifie que Blake Moynes était la dernière en lice pour sa rose finale. En fin de compte, Thurston et Moynes se sont fiancés, et les deux ont parlé encore plus de leur connexion pendant la partie After the Final Rose. Cependant, sur les réseaux sociaux, les fans ont été plus frappés par les interactions de Thurston avec Greg Grippo, qui s’est éliminé de la série lors de l’épisode diffusé le 2 août.

Même si Thurston et Moynes ont quitté la série engagés, les fans n’ont pas pu s’empêcher de concentrer leur attention sur Grippo. Sur After the Final Rose, Thurston et Grippo ont pu se parler pour la première fois depuis leur séparation explosive. La responsable n’a pas retenu ses sentiments à propos de la situation, car elle a accusé Grippo de l’avoir allumée. À son tour, il s’est excusé de ce qu’il lui avait fait ressentir pendant cette interaction et a déclaré que ce n’était pas son intention de le faire. Alors qu’ils n’étaient toujours pas d’accord, le segment s’est terminé avec eux en se souhaitant le meilleur.

Les fans avaient beaucoup à dire sur cette conversation pleine de tension entre les deux stars de la réalité. Lisez la suite pour voir ce que les téléspectateurs disent.