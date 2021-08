Les fans frustrés par le Cliffhanger de Veto Ceremony

Lors de l’épisode précédent de Big Brother, le nouveau chef de famille, Derek X, a nommé Sarah Beth et Britini pour l’expulsion. Mais, il y a un plan de porte dérobée en préparation, car Derek X cherche à nommer Christian si l’un des deux nominés se présente. L’épisode de mercredi soir s’est malheureusement terminé sur un cliffhanger avant que les fans ne puissent voir si le plan de Derek X se concrétisait.

La compétition Power of Veto s’est déroulée dans l’épisode. Derek X, ses deux nominés, Sarah Beth et Britini, et trois invités choisis par tirage au sort, Claire, Kyland et Alyssa, ont participé à la compétition. En fin de compte, Britini a remporté le pouvoir de veto. Bien sûr, cela signifie qu’elle l’utilisera pour se sortir du bloc. Mais, qui montera à sa place ? Alors que les Kings (l’équipe de Christian) pensaient à l’origine que ce serait un autre Joker (Derek F ou Azah), Derek X a dit à Alyssa peu de temps avant la cérémonie de veto qu’il s’agirait de Christian, ce qui a conduit le groupe à se démener pour le garder en sécurité.

L’épisode s’est terminé au milieu de cette ruée, Christian tentant de plaider sa cause auprès de Derek X dans un effort de dernière minute pour rester en sécurité. Mais, comme les fans n’ont pas pu voir la cérémonie de veto se dérouler dans son intégralité lors de l’épisode de mercredi, ils ont partagé leurs frustrations face à ce mouvement de cliffhanger sur les réseaux sociaux.

C’est officiel: Big Brother vient de sauter le requin avec ce cliffhanger de rencontre de veto. #bb23 – Chris Cameron (@ChrisMCameron) 12 août 2021

“Décision étrange de terminer sur un cliffhanger, comme Hamsterwatch l’a dit”, a ajouté un fan. “La principale chose que cela signifie, c’est que la cérémonie de POV prend un certain temps qui pourrait aller à plus de feux d’artifice avant le vote.”

Une cérémonie de veto BB/re-nom cliffhanger lol #bb23 – MommagO45🧡🌈🏳️‍⚧️🇻🇮🇦🇬 (@GeraldineWarr3) 12 août 2021

Alors que de nombreux fans qui regardent les flux en direct savent ce qui se passe ensuite, ils voulaient toujours voir comment tout cela se passait. Mais, ils sont restés déçus.

Ughhh on a l’épi cliffhanger ce soir 😩 #BB23 – Paris Boynes, MA (@fromParisWithXO) 12 août 2021

Un autre fan a écrit: “Avions-nous besoin de ce cliffhanger? Comment vont-ils obtenir tout le drame qui se passe + la nouvelle tournure + un nouveau hoh demain?”

J’en ai fait un cliffhanger se terminant quand ils n’avaient pas à le faire. #BB23 – Xerezia_ (@Xerezia_) 12 août 2021

Les fans voulaient évidemment voir comment la situation se déroulait, comme l’a dit un téléspectateur: “Pas un cliffhanger. J’ai besoin de la décision ce soir!”

Non, ils ont fait un cliffhanger sur la porte dérobée wtf ! C’est pourquoi j’ai regardé l’épisode lmaoooo #BB23 – (@txkaa1_) 12 août 2021

Il est sûr de dire sur la base des réactions que les fans étaient impatients de voir si Derek X nommait Christian. Mais, ils devront se connecter jeudi pour voir la conclusion de cette situation désordonnée. Divulgation : PopCulture appartient à ViacomCBS Streaming, une division de ViacomCBS.

