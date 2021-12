Les fans fulminent alors qu’un joueur de Liverpool de 24 ans souffre d’une joue cassée

Photo par Alessandro Sabattini/.

Eh bien, les supporters de Liverpool ne verront probablement pas Nathaniel Phillips dans l’un de leurs maillots pendant un certain temps, voire jamais.

Liverpool a publié un message sur Twitter vendredi, révélant que l’ancienne centrale des Bolton Wanderers serait mise à l’écart jusqu’en 2022 avec une pommette cassée.

Phillips s’est blessé lors de la victoire des Reds en Ligue des champions contre l’AC Milan de Zlatan Ibrahimovic mercredi soir.

Lui et son coéquipier de Liverpool Ibrahima Konate ont maintenu l’imposant international suédois en laisse relativement courte pendant le match à San Siro.

Mais Phillips n’est pas sorti indemne de l’affrontement.

Le Celtic est parti en comptant le coût de la blessure de Kyogo, alors qu’une image passionnante de la Conference League émerge

BridTV

7195

Le Celtic est parti en comptant le coût de la blessure de Kyogo, alors qu’une image passionnante de la Conference League émerge

919052

919052

centre

UCqUPn73T2WxGyzCdtLe8m7g

67 Salut, Salut (Youtube)

https://yt3.ggpht.com/ytc/AAUvwng3RIc-bAXurA5yt1Vj63uuVOBD1RQ9n6j_XKhD=s800-ck-c0x00ffffff-no-rj

13872

Liverpool a confirmé qu’il s’était cassé la joue lors d’une blessure qui résultait probablement d’une collision tardive avec Ibrahimovic.

Voici comment certains supporters du club d’Anfield ont réagi au diagnostic sur Twitter :

Ce contenu n’a pas pu être chargé

C’est Zlatan qui lui a donné un coup de tête malicieux vers la fin du match parce que nous avons gagné le duel aérien. — EMEKA.. FBI 🗯️ (@De_Paragon1) 10 décembre 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

les rues disent qu’ibra et kessie l’ont frappé après qu’il ait fait ce tour de cruyff – d (@lfcd25) 10 décembre 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Il a joué avec une pommette fracturée ? Un certain milieu de terrain de Man City ne pourrait jamais… – TR (@kilimanzarho) 10 décembre 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Je pense que Nat a fracturé tout ce avec quoi il s’est heurté. Ce rapport est incorrect les gars. – Craig (@cmckopite1983) 10 décembre 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Eh bien, il n’y aura plus de Nat Phillips. Je vais le dire aux enfants. — -LEBO- ☕ (@_Bole_) 10 décembre 2021

Adieu représentation ?

Chuchotez-le, car Phillips est en quelque sorte un héros culte à Liverpool, mais cela pourrait potentiellement s’avérer être son dernier match pour l’équipe de Premier League.

Parce que lorsqu’il sera de nouveau en pleine forme, la fenêtre de transfert de janvier sera ouverte et quiconque a joué aussi peu que Phillips cette saison va peut-être essayer de faciliter un départ.

Et honnêtement, qui peut blâmer le colosse ?

Bien qu’il ait joué un rôle majeur pour aider Liverpool à se qualifier pour la Ligue des champions la saison dernière, en raison d’une grave crise de blessures, le défenseur n’a réussi que 134 minutes toutes compétitions confondues cette campagne.

En termes simples, Jurgen Klopp n’a pratiquement plus besoin de Phillips et lorsqu’il se bat à 100%, ne soyez pas surpris s’il y a des discussions sérieuses et substantielles sur un transfert loin du Merseyside.

Photo de Nicolò Campo/LightRocket via .

Dans d’autres nouvelles, « En un clin d’œil »: certains fans de Liverpool veulent un joueur « parfait » après avoir vu la rumeur