Les fans inquiets pensent que Cody Garbrandt a l’air « vidé » avant ses débuts en poids mouche et Kai Kara-France admet qu’il a hâte de tester le menton de son adversaire.

L’ancien champion des poids coq UFC revient à l’action à l’UFC 269 le 11 décembre dans une toute nouvelle catégorie de poids après avoir lutté à 135 livres.

‘No Love’ avait l’air beaucoup plus plein à son poids régulier de poids coq

« No Love » a connu une forme misérable depuis qu’il a battu Dominick Cruz pour remporter le titre mondial en 2016, abandonnant la ceinture lors de sa première défense contre son rival amer TJ Dillashaw.

Une deuxième défaite contre Dillashaw a suivi, avant un autre KO contre Pedro Munhoz, puis une défaite clinique contre Rob Font en mai de cette année.

Le joueur de 30 ans a sans aucun doute beaucoup de talent et un passage au poids mouche semble être la voie qu’il souhaite suivre.

Cependant, certains fans s’inquiètent pour l’ancien champion de cette catégorie de poids et, moins de deux semaines après le jour de la pesée, il semble qu’il ait atteint le stade squelettique de la coupe.

Le joueur de 30 ans a l’air maigre avant l’UFC 269

Cody « Cast Away » Garbrandt pic.twitter.com/cuUoJ2iiXl – PlastRfaceMMA (@PlastRface) 1er décembre 2021

Images BTS de Cody Garbrandt coupant le poids: pic.twitter.com/V40yfVNg7y – MixedMartialAngst (@MMAngsty) 1er décembre 2021

Cody Garbrandt a l’air déjà épuisé et n’a même pas fait 125. Sheeeesh – Stephan Burden (@StephTheBurden) 29 novembre 2021

Kara-France est un prétendant légitime à 125 livres et ‘Don’t Blink’ a dit aux fans de s’attendre à voir Grabrandt se décoller à la T-Mobile Arena de Las Vegas.

« C’est la plus grande scène du monde et vous ne voulez pas perdre du poids pour la première fois devant tous ces gens sur le plus gros pay-per-view avec moi devant vous », a déclaré Kara-France. MMA Junkie Radio.

« Vous ne savez pas comment votre corps va réagir. Étant un poids coq plus tôt dans ma carrière, lorsque je suis passé au poids mouche, il a fallu quelques combats pour voir le succès et juste comprendre comment votre corps allait réagir. Au fil du temps, cela vient juste avec l’expérience.

« Ce n’est pas la première fois que je passe au poids mouche à l’UFC. Ce sera ma huitième apparition maintenant, donc il n’y a rien de nouveau pour moi.

Font a battu l’ancien champion des poids coq Cody Garbrandt par décision unanime

«Pour Cody, il essaie de se réinventer dans cette nouvelle catégorie de poids et il y a beaucoup de questions auxquelles il faut répondre. Comment va-t-il se remettre de la perte de poids ?

« Comment son menton va-t-il tenir ? Comment son cardio va-t-il peser? Et aussi, étant dans cette nouvelle catégorie de poids, il était rapide au poids coq.

« Probablement l’un des plus rapides, mais tout le monde est rapide dans cette catégorie de poids et tout est question de brouillages, de transitions et pour moi. Ceci est ce que nous faisons.

« C’est ainsi que nous nous entraînons dans ces camps, il s’agit simplement d’angles, de vitesse, de jeu de jambes, puis de trouver les trous et de les ranger. »