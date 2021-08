Les fans le perdent à cause de James McAvoy qui brûle The Elder Scrolls: Oblivion

Il s’avère que James McAvoy était tellement accro à The Elder Scrolls IV: Oblivion qu’il l’a brûlé – comme dans, littéralement mis le feu au jeu pour que cela ne prenne pas plus de son temps.

McAvoy a laissé échapper dans une récente interview avec Forbes que le RPG en monde ouvert de Bethesda était son obsession. Déclarant que son partenaire de l’époque avait acheté un exemplaire d’Oblivion et qu’il veillait toujours tard pour le jouer. Puis, un soir, il choisit de mettre fin à sa dépendance de manière assez théâtrale.

«Je me suis couché à 5h35 du matin», explique McAvoy. «Ma voiture a klaxonné à l’extérieur à, genre, 5h45. Et je me dis ‘Oh mon dieu, je dois faire quelque chose.’ J’ai donc sorti le disque de la Xbox 360 et j’ai allumé la plaque de cuisson à gaz. J’ai juste mis le disque dessus et je l’ai juste regardé en quelque sorte, comme, roussir et fondre un peu. Et je me suis dit : ‘D’accord, c’est fini, c’est fini, plus jamais !’ »

Les fans étaient soit effrontément sympathiques envers les mesures extrêmes de McAvoy, soit prêts à le rôtir.

Lmao quoi pic.twitter.com/uVqOCYR7ur – Axe🗿🇵🇸 (@westernunion2k) 23 août 2021

obtenir ce jeu pour james mcavoy pic.twitter.com/rxTBK2vjEW – Lun 🥭 (@M0nkena) 23 août 2021

Personne ne lui parle de téléchargements numériques https://t.co/nqTK0OFeXY – Tara “Riot Starter” Voelker (@LadieAuPair) 23 août 2021

Après cette marque droite de 30 heures. pic.twitter.com/pjySdchlO7 – David (@Mooy004) 22 août 2021

https://t.co/uHN5w5ypUp pic.twitter.com/BLVQtX1T0C – Monsterciel (@Monstruociel) 23 août 2021

Si vous êtes un vieux joueur sur PC comme moi, vous pouvez supposer que “graver” ici signifie que McAvoy a simplement fait une copie de son disque de jeu, et vous vous trompez. https://t.co/GuO7vAkB7b pic.twitter.com/G8qP3dHOYS – 🐦SummerThaum !🐦 (@ThaumPenguin) 23 août 2021

C’est un dévouement extrême là.

