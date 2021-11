Les fans les appellent « massifs », ils ont battu Liverpool et Man City, ont l’un des meilleurs d’Angleterre à Declan Rice et pourraient être soutenus par un milliardaire

« Nous sommes massifs. Allez, fers !

C’est le genre de chose que vous verrez probablement sur Twitter si vous suivez suffisamment de fans de West Ham ou de comptes de fans dédiés sur les réseaux sociaux.

Les fans ont eu énormément à applaudir pour leur club «massif» cette saison

Des commentaires comme ceux-ci sont publiés avec une énorme langue dans la joue et il y a eu beaucoup de fans qui ont appelé talkSPORT pour se délecter de la façon dont les choses vont bien car ils suggèrent en plaisantant que le ciel est la limite.

Mais devrions-nous les prendre plus au sérieux ? Peut-être qu’ils sont aussi massifs qu’ils le prétendent maintenant.

Les hommes de David Moyes ont remporté peut-être leur victoire la plus impressionnante de la saison en dépassant Liverpool lors d’un affrontement passionnant au stade de Londres.

La victoire 3-2 permet à West Ham de faire passer Liverpool à la troisième place de la Premier League, tout en mettant fin à une série de 25 matches sans défaite pour l’équipe de Jurgen Klopp.

West Ham a brillamment exécuté son plan de match lors de sa victoire sur Liverpool

Ce qui est étonnant dans cette victoire, c’est que ce n’est pas un choc total.

West Ham a fait des affaires toute la saison après avoir déjà assuré sa place en huitièmes de finale de la Ligue Europa avec deux matches de groupe à disputer.

Tottenham d’Antonio Conte sera très méfiant avant son match de quart de finale de la Coupe Carabao contre West Ham en décembre, car les Londoniens de l’Est ont déjà revendiqué les scalps de Manchester United et de Manchester City.

Moyes construit une belle équipe avec Michail Antonio faisant sienne la position de n ° 9 et faisant peur aux défenseurs centraux de la Premier League.

Moyes a construit une équipe de haut niveau lors de son deuxième passage à la tête du club

Cette saison, ils ont accumulé 23 points lors de leurs 11 matchs de Premier League cette saison – en remportant sept et n’en perdant que deux.

Avec 15, les Hammers ont maintenant remporté plus de points lors de leurs six derniers matchs de haut vol que tout autre rival du top quatre – oui, ils peuvent être considérés comme cela maintenant.

Leur défense solide, le gardien Luckasz Fabianski est sans doute dans la forme de sa vie et au cœur de cette équipe bouffée d’air frais se trouve le milieu de terrain Declan Rice.

Il est de plus en plus reconnu sous tous les angles, John Terry affirmant que la star anglaise est le meilleur joueur à son poste au monde et les statistiques de Rice contre Liverpool montrent que le battage médiatique est justifié.

Declan Rice contre Liverpool

Précision de passage (91 %)

Duels gagnés (75 %)

Tentatives de passes avant (21)

Passes avant réussies (18)

Récupérations de balles (10)

Tentatives de tacles (6)

Plaquages ​​réussis (5)

Interception (1)

Une marque de votre succès pour un club de football est lorsque le respect est gagné de l’extérieur.

L’ancienne star d’Aston Villa Gabby Agbonlahor est même allée jusqu’à dire que West Ham est le deuxième plus grand club de Londres, devant Arsenal et Tottenham.

C’est un tout autre débat, mais ce sont sans aucun doute les meilleurs moments que les fans de West Ham aient vécus depuis une génération ou deux. Et il pourrait y en avoir d’autres à venir.

Il a été récemment rapporté que l’homme d’affaires tchèque Daniel Kretinsky, dont la valeur est estimée à environ 2,9 milliards de livres sterling, envisageait d’acheter une participation de 27% dans le club en vue d’une prise de contrôle complète à l’avenir.

Être la propriété d’un milliardaire justifiera certainement l’étiquette « massive » que les fans dynamiques des Hammers ont placée sur leur club.

Kretinsky, en regardant le match, aura été impressionné par ce qu’il a vu.

West Ham a l’air de se déplacer