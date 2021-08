Les fans manquent un couple pratiquement marié

BTOB star Sungjae et Velours rouge‘s La joie règne dans le cœur des fans comme l’un des meilleurs couples K-pop à l’écran. Pendant très longtemps, les fans have a spéculé que le duo «virtuellement marié» sortait ensemble dans la vraie vie alors qu’ils affichaient leur chimie à travers des publications sur les réseaux sociaux.

Yook Sung-jae et Park Sooyoung (Joy), mieux connus sous le nom de couple Bbyu, ont reçu le prix du meilleur couple à l’écran de MBC en 2015 après leur performance dans la série à succès “We Got Married”.

Depuis lors, les fans de Red Velvet se sont évanouis devant le couple et la façon dont les deux se montrent un respect et une admiration mutuels malgré le fait qu’ils appartiennent à la même industrie.

Mais, le 23 août, les expéditeurs du couple Bbyu ont eu le plus grand choc alors que les médias ont confirmé que Joy de Red Velvet sortait avec la star de P Nation, Crush. La nouvelle a amené les fans de Sungjae à se remémorer à nouveau le lien du couple à l’écran.

La relation de Sungjae et Joy explorée

Joy et Sungjae sont devenus l’un des plus jeunes couples de K-pop à apparaître à la télévision lorsque le duo d’idoles s’est inscrit à la série MBC, “We Got Married”. Le couple s’est pratiquement marié pour le spectacle.

Après être apparu pour la première fois dans la saison 4, le couple a eu un « rendez-vous dans la rue » où Sungjae a joué le rôle d’un petit ami parfait, dorlotant Joy jusqu’au bout. Ils ont ensuite emménagé ensemble dans leur «nouvelle maison» et ont célébré la cérémonie de mariage virtuelle en novembre 2015.

La performance “Marry You” de Sungjae et Joy

Sungjae et Joy ont décrit leur romance à l’écran en mettant en scène divers scénarios de couple réels. Mais c’est leur présence sur scène qui a rendu les fans plus amoureux du couple.

Le duo a interprété “Marry You” aux MBC Entertainment Awards. L’harmonie vocale que le couple a obtenue à travers la chanson emblématique de Bruno Mars a secoué les fans. Voici un aperçu de cette performance époustouflante.

Réunion de couple Bbyu

Depuis « We Got Married » de MBC et les adieux en larmes du couple, les fans ont à nouveau imploré la présence du duo dans les émissions. Joy et Sungjae sont réapparus dans une émission de téléréalité intitulée ‘l’homme de sucre 2.’

Sungjae et Joy sont-ils sortis ensemble dans la vraie vie ?

Les fans de Red Velvet et de BTOB étaient presque sûrs que Sungjae et Joy sortaient ensemble dans la vraie vie. Lorsqu’on lui a demandé si le couple s’était rencontré en dehors de l’émission, Sungjae a répondu sur “Sugar Man 2”, qu’ils étaient tous les deux très occupés et qu’ils ne pouvaient pas se rencontrer après la fin de “We Got Married”.

Cependant, les fans de Red Velvet Joy ont souligné comment le crooner “Hello” de 24 ans s’est extasié sur le chanteur de BTOB, l’appelant: “beau mais bizarre”.

Joy et Sungjae pour MBC “We Got Married” (MBC YouTube)

Des fans au cœur brisé lancent le nom de Sungjae sur Twitter

Pleurant la fin d’une ère du célèbre duo, un fan a écrit: “Quand nous espérions que Sungjae et Joy pourraient sortir ensemble dans la vraie vie. Mais au moins, nous avons ces vraies photos pour toujours regarder en arrière au cas où nous les manquerions. »

Un deuxième fan a ajouté: Sungjae et Joy resteront pour toujours l’un de mes navires préférés, “Joy and Crush dating” est l’un de mes plus grands chagrins en 2021!”

Un troisième fan a résumé le sentiment du fandom en écrivant : “Sungjae to joy : merci pour tout, s’il vous plaît soyez heureux !”

