Les fans mécontents de la correction des raisins de Final Fantasy 14

Final Fantasy 14: Endwalker abritait autrefois de vilains raisins à basse résolution, mais plus maintenant.

Vous voyez dans Labyrinthos, l’une des nouvelles zones de l’extension, des raisins hilarants et hideux fièrement accrochés dans les jardins. Ils étaient laids-mignons de la même manière que les carlins, avec si peu de polygones que chaque jeu PS1 était vert de jalousie.

Puis, lorsque le patch 6.01 est sorti mardi, ces amis violets en blocs n’étaient plus. Square Enix a choisi de mettre à jour le modèle de raisins vers quelque chose d’un peu plus rond. Il n’y a jamais eu de plus grande tragédie dans Final Fantasy 14, pas même les problèmes endémiques de congestion du serveur.

Contemplez ces œuvres puissantes ci-dessous avant que leurs créateurs ne les jugent inaptes à l’existence. Rappelez-vous qu’ils ont vécu autrefois.

Je suppose que tout ce vin Final Fantasy 14 devait venir de quelque part. Pas sûr que le sacrifice en vaille la peine, surtout lorsque le modèle mis à jour est à peine une amélioration technique.

La communauté, naturellement, est en lambeaux sur la parcelle de raisin. Ces jus violets perdus, comme des larmes sous la pluie. Les cœurs fragiles y parvinrent à peine ce jour-là, sans aucun doute l’un des plus grands tests d’Hydaelyn. Ci-dessous, vous trouverez une collection de certaines des réactions les plus dignes d’un mème à la parcelle de raisin.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.